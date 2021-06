Anthony Jung efter exit: Brøndby gjorde alt

Anthony Jung har onsdag fået fremtiden på plads, og han fortsætter ikke hos Brøndby IF på den københavnske Vestegn.

I stedet vender den 29-årige forsvarsspiller hjem til Tyskland for at tørne ud for Werder Bremen.

Ifølge Werder Bremens direktør Frank Baumann afviste Anthony Jung i den forbindelse både et godt tilbud fra Brøndby IF samt fra en Bundesliga-klub.

Og i en afskedsbesked på det sociale medie Instagram forsikrer den nu tidligere Brøndby IF-profil også om, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen og kompagni pressede på for at holde ham på Vestegnen.

- Jeg kan sige, at klubben virkelig gjorde alt for at få mig til at blive, men jeg besluttede at vende tilbage til Tyskland, lyder det fra Anthony Jung, som også skriver:

- Jeg kan ikke beskrive, hvor meget det betød for mig at bære gult og blåt. De sidste fire år var utrolige, hvor vi vandt pokalen i den første sæson og sluttede med mesterskabet. Især de sidste måneder følte jeg så meget positivitet fra fans og omgivelser. Utroligt.

Anthony Jung skriver endvidere også 'vi ses' i afskedsopslaget.

Tyskeren nåede at spille 145 kampe for Brøndby IF, som hentede ham i 2017 på en lejeaftale og et år senere hentede ham permanent.