Straffet for voldsom ballade: Nu reagerer Brøndby

Brøndby mener, at den straf, klubben har modtaget fra Fodboldens Disciplinærinstans for tilskuerballade mod Horsens, er urimelig, og derfor har klubben anket afgørelsen fra den 22. august.

Det bekræfter DBU over for TV2 Sport.

Vestegnsklubben blev idømt en bøde på 200.000 kroner og en betinget frakendelse af retten til at have tilskuere i en hjemmekamp.

Den dom er Brøndby langt fra tilfredse med, men klubben vil ikke begrunde deres anke over for TV2 Sport, der har forsøgt at få en kommentar.

Anken skal nu behandles i Fodboldens Appelindsats, som består af personer, der ikke sidder i Fodboldens Disciplinærinstans.

Straffen stammer fra en episode i næstsidste spillerunde i sidste sæson, hvor Brøndby smed en 2-0 føring og et potentielt mesterskab i Horsens i de døende sekunder.

Det var en våd klud i ansigtet på Brøndby-fansene, som i frustration først kastede en stofbyld på størrelse med en fodbold i ryggen på en linjedommer, mens 10-15 fans efter kampen invaderede banen for at opsøge kontakt med hoverende Horsens-fans på modsatte langside.

Der var stor ballade, da Brøndby smed en 2-0-føring i Horsens tilbage i maj - og dermed satte førstepladsen over styr i Superligaen. Foto: Anders Brohus

Ifølge redegørelsen opstod der mindre håndgemæng mellem to fangrupper, og seks Brøndby-fans blev senere anholdt af politiet for uroligheder ude foran stadion.

Brøndby-træner Alexander Zorniger var dengang skuffet over Brøndby-fansene.

- Jeg forstår deres følelser, men ikke deres reaktion. At de er skuffede er én ting, men had er en anden ting, sagde den tyske træner dengang efter kampen.

Siden har Troels Bech, sportsdirektør i Brøndby, givet udtryk for, at straffen var for hård, og at klubben ville undersøge lignende sager i dansk fodbold.

