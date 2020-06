To Brøndby-spillere har corona

Coronaen har ramt Superligaen.

De første spillere er nu testet positive for virussen efter Superligaens genstart i slutningen af maj.

Det er de to Brøndby-spillere Samuel Mráz og Simon Hedlund, der ved mandagens test blev testet positive.

Superligaen har indført et omfattende testapparat, hvor spillerne testes hver uge, så klubberne straks kan stoppe smittespredningen, hvis spillere eller andre omkring holdet bliver testet positive.

- Vi følger protokollerne nøje, og ved den ugentlige test af spillere og stab er to spillere testet positive. Begge er symptomfrie, og nu følger vi de givne retningslinjer, der er udarbejdet af Divisionsforeningen for personer, der testes positive, hvilket indebærer, at de to spillere skal blive hjemme i syv dage, siden de blev podet, hvilket var mandag.

- Selvom alle de øvrige spilleres test var negative, så tester vi for god ordens den øvrige spillertrup og stab igen for at eliminere enhver tvivl, forklarer Brøndby IF’s holdlæge, Jonas Vestergaard, til Brøndbys hjemmeside.

Hedlund og Mráz er sendt i selvisolation resten af ugen. På mandag skal de på ny testes, og siden skal klublæge Jonas Vestergaard vurdere, om de kan indgå i Brøndbys trup til kampen 9. juli mod FC Nordsjælland.

Brøndbys assistkonge Simon Hedlund er smittet med corona. Han er gået i selvisolation i syv dage. Foto: Lars Poulsen

Ikke smittet til bryllup

Inkubationstiden, der er tiden fra smitte til symptomer, for corona kan være alt fra to til 12 dage.

Derfor er det udelukket, at Simon Hedlund er blevet smittet, da han tidligere på måneden var hjemme for at fejre bryllup i Sverige. Hedlund fik fri fra kampen mod Horsens 7. juni, men der er nu gået 22 dage, fra han vendte retur fra Sverige til Danmark.

Siden brylluppet er han blevet testet hele seks gange. Og det var først i den sjette test i mandags, der slog ud med et positivt resultat.

Brøndby-truppen har fri tirsdag og onsdag i denne uge. Spillertruppen – minus Mráz og Hedlund – bliver testet igen torsdag og venter på svar på prøverne, inden de begiver sig ud på træningsbanen.

Samuel Mráz er smittet med corona og kommer ikke med Brøndby til AaB på søndag. Foto: Lars Poulsen

Jagter miraklet

Brøndby kommer således til at undvære både Simon Hedlund og Samuel Mráz til søndagens udekamp mod AaB.

- Først og fremmest er det meget betryggende at vide, at vores protokoller virker. Det svækker os naturligvis med Simon og Samuel ude i den kommende kamp, men vi har Jesper Lindstrøm tilbage efter karantæne, og Mikael Uhre spillede sin måske bedste kamp i Brøndby-trøjen i søndags. Derudover har vi en masse gode spillere i truppen, der har vist, at de kan spille på flere positioner, så vi skal nok finde nogle gode løsninger. Vi har masser af selvtillid og er ubesejret i Mesterskabsspillet, så vi tager til Aalborg for at vinde og jagte tredjepladsen, siger cheftræner Niels Frederiksen til klubbens hjemmeside.

Simon Hedlund er Brøndbys assistkonge med ni af slagsen, mens han har scoret fem mål. Samuel Mráz står noteret for fire træffere i Superligaen.

Se også: Kulturministeren i flyverskjul

Se også: Flere tilskuere resten af Superliga-sæsonen

Se også: Kulturminister skal stå skoleret