Avis afslører: Mukhtar var enig med ny klub

- Bag kulisserne forbereder de sig allerede på næste sæson i Genk. De følger stadig den 23-årige tysker Hany Mukhtar fra Brøndby intensivt. Genk havde allerede en personlig aftale med 10'eren, der også har spillet for Benfica og Salzburg og spillede to kampe for Brøndby mod Genk i Europa League.

Sådan lyder det fredag i den belgiske avis Het Laatste Nieuws, hvor det bliver bekræftet, at det belgiske tophold beholder deres argentinske offensivspiller Alejandro Pozuelo sæsonen ud.

- Hvis Pozuelo havde valgt et eventyr i Mellemøsten, så havde Mukhtar været den ideelle erstatning, lyder det i den belgiske avis.

Ifølge avisen var Mukhtar altså enig med Genk, men havde ikke brug for ham, da man ikke fik solgt argentineren.

Da Mukhtar har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2021, så vil en henvendelse direkte til spilleren fra Genk have været ulovlig. Det er kun inden for det sidste halve år, at spillere kan forhandle med andre klubber uden den nuværende klubs tilladelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Brøndby, men her ønsker man ikke at udtale sig om sagen. 'Ingen kommentarer', lyder svaret fra de blågule.

Hany Mukhtar skiftede fra Benfica til Brøndby på en lejeaftale i sommeren 2016, og i april 2017 købte Brøndby ham så fri for 10 millioner kroner og gav ham en fire-årig kontrakt, som Ekstra Bladet tidligere har vurderet til at indbringe tyskeren omkring 200.000 kroner om måneden.

Hany Mukhtar jubler efter Brøndby-scoring. Foto: Jens Dresling

Ved kontraktunderskrivelsen havde Brøndby dog store planer om fremtidigt salg af Mukhtar.

- Det er ikke planen, at Mukhtar spiller her i maj 2021. Når vi har lavet den her investering er det sket i forhåbning om, at vi får pengene hjem igen.

- Vi har rettighederne til en transfer for Mukhtar. Mukhtar kan forhåbentligt hjælpe os med at skabe gode resultater og derved en god økonomi. Han bliver en vigtig brik for fortsat sportslig fremgang. Nu bruger vi en del økonomi, som så ikke er til rådighed fremover, sagde daværende sportsdirektør Troels Bech dengang, og et skifte i sommeren 2019 har været nævnt som det ideelle.

Siden har Mukhtar talt meget varmt om, hvor meget det vil betyde for ham, at Brøndby kom med i et europæisk gruppespil, men det kiksede mod belgiske Genk, ligesom det gjorde mod Hajduk Split og Panathinaikos i årene forinden.

I Genk vil europæiske gruppespil være hverdagskost, så skiftet ligger lige for. Og muligvis bliver det Champions League, som Mukhtar kan spille, hvis han skifter til klubben til sommer. Genk fører i øjeblikket den belgiske liga med syv point ned til Club Brugge.

Foreløbig skal Mukhtar dog sørge for at blive klar igen efter sin skade, han pådrog sig sidste uge. Torsdag kom Brøndby dog med positivt nyt i den sag.

- Onsdag eftermiddag fik Hany Mukhtar scannet foden, og det viste positivt nyt. Derfor forventes det, at offensivspilleren træner fuldt med allerede om en uge til halvanden, lød det på klubbens hjemmeside.

Brøndby tabte onsdag uden Mukhtar med 1-3 mod Roskilde, og når den nye sæson starter vil han formentlig stadig være Brøndby-spiller og skal forsøge at forbedre de fem mål og fire assists i 17 Superliga-kampe.

