Bagsiden af guldfesten: Smittetal stiger yderligere

Smitten fortsætter med at stige efter mandagens guldfejring i Brøndby.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lørdag er antallet af smittede med covid-19, som tog del i festlighederne på og omkring stadion i Brøndby, opgjort til 50. Dermed er tallet steget med 13 personer siden fredag.

Smittede efter Brøndby-fest Tirsdag: 1

Onsdag: 10

Torsdag: 17

Fredag: 37

Lørdag: 50

Tusindvis af fans var mandag samlet i solskinnet, da Brøndby efter 16 års mesterskabstørke hjemtog Superliga-guldet med en sejr over FC Nordsjælland.

Kampen blev spillet klokken 17, men allerede i timerne op til kickoff var tusindvis af fans samlet i forbindelse med march og sammenkomster ude foran stadion.

Inden opgøret blev der udtrykt bekymring for, at guldkampen kunne føre til forøget smitte, og særligt scenerne efter sejren i Brøndby må have været enhver virologs mareridt.

Da slutfløjtet lød, eskalerede festlighederne således, og der kom så stort tryk på portene ved Brøndby Stadion, at klubbens sikkerhedsstab vurderede, at de måtte åbnes.

Dermed kunne mange af de fans, som ikke havde billet til kampen, komme ind og forsætte den kollektive jubel på grønsværen.

Brøndbyfans strømmede ind på stadion efter sejren.

Scenerne var lige dele euforiske og kaotiske, men det var en glædens dag, og i kølvandet på 2-0-sejren kunne politiet tirsdag melde, at der ikke var foretaget en eneste anholdelse.

I forhold til coronasmitte har de store folkemængder dog haft konsekvenser, og Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer fortsat alle, som deltog i festlighederne, til at blive testet hurtigst muligt.