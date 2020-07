Ballade i Brøndby: Hiver i hestehalen

Se også: Brøndby uden bid: Medaljer til AGF

BRØNDBY (Ekstra Bladet): AaB slukkede med en 1-0-sejr søndag aften Brøndbys sidste spinkle håb om bronze og en plads i Europa.

Efter slutfløjtet var der pludselig ballade spillerne imellem med Jores Okore, Kasper Kusk, Rasmus Thelander, Andreas Maxsø og Kasper Fisker som hovedpersonerne - men næsten alle spillere fra de to hold var fremme og skubbe til hinanden.

Værst blev det, da Kasper Kusk valgte at hive en ophidset Kasper Fisker i hestehale-knolden og efterfølgende stå og grine Brøndby-spilleren lige op i ansigtet.

Bataljen tog sin begyndelse, da Jores Okore jublede massivt, efter at kampen var blevet fløjtet af.

Men over for flere medier, heriblandt Ekstra Bladet, undrer han sig efterfølgende over, at det kunne udvikle sig på den måde.

- Jeg var rigtig glad for den her sejr og jublede en del. Så kommer Andreas Maxsø over og siger, at jeg skal vise lidt respekt. Så har jeg en diskussion med ham, hvor jeg sagde, at jeg ikke hoverede eller noget som helst, men bare var glad for sejren.

- Så kom der en person, som ikke havde noget med samtalen at gøre, og farede lige op i hovedet på os. Det var unødvendigt, fortæller Okore med henvisning til Kasper Fisker.

- Han råber alt mulig til mig, om at jeg bare skal skride ind, men jeg ikke så fokuseret på, hvad han siger. Jeg stod og snakkede med Maxsø, men det var måske frustrationer, der skulle ud. Jeg synes bare stadig ikke, at han skal løbe 15 meter for at fare op i hovedet på mig, lyder det fra Okore.

Anderas Maxsø blev også spurgt ind til episoden umiddelbart efter kampen, da han gjorde status til Canal 9.

- Han står og jubler ned mod vores fans, og jeg beder ham om at vise lidt format, og så tager vi bare en snak, siger Maxsø.

- Du fortæller mig så, at Fisker bliver hevet i hestehalen, og det er selvfølgelig ikke i orden, siger Brøndby-anføreren.

Efterfølgende valgte dommeren at give gult kort til både Kasper Fisker og Jores Okore, mens Kasper Kusk slap ustraffet.

TV-billeder senere på aftenen viste dog også, at Fisker og Kusk kunne grine sammen efterfølgende.

Okore fortæller også til Ekstra Bladet, at alt er fint mellem ham og Andreas Maxsø.

Fint ser det efterhånden også ud for AaB i tabellen, hvor de med sejren i Brøndby nu kun er et enkelt point efter dagens modstander i kampen om fjerdepladsen.

Okore og Maxsø i forholdsvis venskabelig snak, men så gik det amok. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Kasper Fisker blev hevet i hestehalen af Kasper Kusk, da Jores Okore provokerede Brøndby-fansene. Foto: Niels Christian Vilmann/Scanpix 2020)

