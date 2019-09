Barsk dom over Brøndby: Tøffe afskriver ambition

Fire nederlag i de fem seneste kampe!

Krise-knappen er tændt – igen – på Vestegnen. Og sorte september, hvor Brøndby har tabt tre af fire kampe, får også stærk indflydelse på Brøndbys ambitioner om at slutte i top-3, når året er slut.

Det mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

Lige nu er det nemlig forudsætningen for at lande i minus 63-73 mio. kr. for året, at Brøndby samtidig havner i top-3, når efteråret er slut.

- Jeg tror ikke, Brøndby i resten af efterårets ni kampe kan nå at samle nok point til at indfri målsætningen om top-3. Den ambition kommer de ikke til at opfylde.

- Dermed ikke sagt, at jeg vil afskrive dem i top-3 feltet for hele sæsonen. Jeg mener stadig, at Brøndby med et stærkt forår kan blande sig i top-3 feltet, siger Stig Tøfting.

Niels Frederiksen har noget at tænke på for tiden, men Stig Tøfting mener, at det er for tidligt at tale om hans Brøndby-fremtid på trods af fire nederlag de seneste fem kampe. Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix

Giv Frederiksen mere tid

Han så fremgang hos Vestegnens flagskib fra Esbjerg til SønderjyskE, selv om Brøndby tabte på ny.

- Indstillingen var i orden. Brøndby forsøgte flere ting, men ingen kan være i tvivl om, at vi taler om en flok spillere som for tiden underpræsterer i stor stil, mener han.

Stig Tøfting mener, det er forkert allerede nu at diskutere om Niels Frederiksen skal ud, selv om Brøndby er en stor klub, hvor der konstant skal leveres resultater.

- Der skal gå lidt tid endnu, før vi kan tage den diskussion. Men det er klart, at fire nederlag i fem kampe rejser en del spørgsmål, påpeger han.

- Man kan tale om krise på flere niveauer. Den krise Brøndby lige nu befinder sig i er en scoringskrise og af pointmæssig karakter. Man må bare konstatere, at Brøndby skal slide ekstra meget for at få sejrene for tiden.

- Kampen mod SønderjyskE kunne de lige så godt have vundet. Og så er Brøndby altså i en situation, hvor fejlene bliver straffet resolut, mener Stig Tøfting.

Han mener, at Johan Larsson ikke er i form og virker lidt for tung for tiden, lige som Marvin Schwäbe ikke leverer redninger, der sikrer Brøndby point.

- Jeg ved godt transfervinduet er lukket, men jeg ville da holde øje med Frederik Rønnow situation i Frankfurt. De fejl, Schwäbe laver, koster mål næsten hver gang, påpeger Stig Tøfting

De glemmer aldrig uge 39

I Skagen taler de om uge 29 som ugen, hvor de rige og smarte fra Hellerup kommer på besøg.

I FC Midtjylland kan de passende tale om uge 39 som årets skrækuge. Nederlag til Fremad Amager i pokalen og sæsonens første tab mod OB. Ovenikøbet på hjemmebane.

- Det var en forfærdelig uge for selvforståelsen i FC Midtjylland. Nederlaget til OB er den slags der sker. Det stod 13-3 i afslutninger. De skabte så mange store, åbne chancer. Det var sort uheld, at de ikke vandt kampen, mener Stig Tøfting.

Se også: Sort september: Pinligt, Brøndby!

Brøndby styrtbløder stadig!

Se også: Chok-nederlag til FCM