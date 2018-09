Barske Zorniger skærer igennem: Jeg har ret - spillerne svigter

Alexander Zorniger føler, at spillerne tvivler på den succesformel, der har givet to gange sølv

AARHUS (Ekstra Bladet): Alexander Zorniger står fast midt i stormen. Han er overbevist om, at han nok skal få Brøndby på rette kurs - uden at gå på kompromis med sin spillefilosofi.

Budskabet efter nederlaget til AGF var klart.

Genrejsningen kræver bare, at spillerne tror lige så meget på tyskerens idéer, som han selv gør. Det er det store problem bag den aktuelle nedtur. Spillerne svigter Zornigers skånselsløse offensiv. Og derfor svigter resultaterne.

- Det her var et skridt frem, men det er også let at se, at vores spillestil kræver lidt selvtillid, lidt tro på det vi laver, og der kæmper vi med tingene lige nu. Vi bliver nødt til at blive ved med at forsvare fremad, ellers får vi problemer, sagde Zorniger efter slutfløjtet i Aarhus.

- Vi fik nogle omstillinger mod os ved 3-2, og jeg savnede især mod afslutningen lidt tro på det, der har gjort de seneste to år til en succes.

- At genetablere selvtillid handler også om individuel kvalitet. At gå derud og være helt ligeglad med det, der skete i sidste uge og acceptere, at det alligevel ikke kan ændres nu, sagde han.

- Den slags kræver bare også erfaring, for det er ikke let bare at viske pletten væk og starte forfra.

- Vi lukker også virkelig mange mål ind for tiden. Vi spiller på samme måde som sidste sæson, hvor vi havde det bedste forsvar. Nu slider vi med det, sagde Alexander Zorniger.

De blå-gule lækkede mod AGF stadig mål som en inkontinent, og så måtte sølvvinderne atter konstatere, at to mål ikke var nok til at hente point.

Og Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger, erkendte efter kampen, at holdet lige vakler i troen på den pres-stil, som har givet så stor succes på Vestegnen.

- Jeg er meget skuffet over situationen, men jeg vil ikke påstå, at det kommer overraskende.

- Efter to sæsoner på et utroligt højt niveau, så kan vi ikke forvente, at kurven bare stiger i tredje, fjerde og femte år. Vi kan jo ikke forvente at vores modstandere bare ser passivt til. Vi må respektere, at vores modstandere også gør noget, konstaterede Alexander Zorniger.

Brøndby har sagt farvel til en stribe nøglespillere fra Zornigers to succes-sæsoner, men det vil tyskeren ikke bruge som forklaring på den aktuelle nedtur.

- Når man tager beslutninger på banen – og uden for – så har det konsekvenser.

- Kvaliteten i truppen er god nok, vi må bare finde sammen som hold igen, sagde Alexander Zorniger.

Og ganske sigende for nedturen i Aarhus, så hæftede den tyske træner hæftede sig ved flere nøgle-situationer i kampen, hvor hans drenge ikke havde de fornødne marginaler.

- Vi har den samme type chancer, som AGF har. Johan Larsson skyder over i fri position. Jakob Ankersen scorer.

- Og jeg tænker også på frisparkene. Vi har to muligheder i samme position som AGF scorer fra. Hany Mukhtar og Josip Radosevic scorer ikke. Nogle gange har vi også brug for en smule held – og det havde vi ikke i aften, konstaterede Alexander Zorniger

