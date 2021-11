Bendtner afslører Brøndby-flirt

Nicklas Bendtner indstillede fodboldkarrieren i sommer.

Den tidligere landsholdspiller havde været uden klub i et halvandet år, efter kontrakten med FC København ikke blev forlænget.

Men tiden i den professionelle manege kunne være fortsat.

Bendtner stod ikke uden muligheder på hænderne efter sit ophold i FCK og fortæller selv, at han kunne have taget til alle Superligaklubber.

Den udlægning bliver fremsagt i Discovery Plus-programmet 'Bendtner og Philine', hvor man i et af afsnittene følger den tidligere Arsenal-stjerne på en drengetur i Marbella.

Her sidder han og snakker med to kammerater, der spørger, hvorvidt om den tidligere bomber fik tilbud fra andre klubber, da forbindelsen til FCK blev brudt.

Der bliver blandt andet spurgt ind til Brøndby, og Bendtner fortæller, at der faktisk var interesse fra Vestegnen.

- Der er blevet flirtet lidt med dem, men det ville jeg aldrig gøre, fordi jeg ville kun spille for FC i Superligaen. Og jeg ville gerne have fortsat der, men Ståle og jeg kunne bare ikke blive enige, forklarer Bendtner til kammeraterne.

Nicklas Bendtner nåede at score en enkelt gang for FCK, inden samarbejdet blev afsluttet. Foto: Jan Sommer

Døren blev altså aldrig forsøgt åbnet til Brøndby, og Bendtner fik heller ikke ny adresse hos andre klubber.

Siden lukkede angriberen karrieren ned, men at det kom dertil, skyldes også coronapandemien, påpeger han.

- Det har været en total svingtur at stoppe. Det har været så hårdt at finde min plads i det. Normalt, når du stopper, så har du en plan, men min plan var at skulle videre. Så har corona bare gjort det totalt svært, for du har ikke haft et eller andet, der kunne tage over, siger Bendtner i Discovery Plus-programmet.

Nicklas Bendtner er i gang med at tage trænerkursus og ser rollen som træner som en genvej tilbage til fodboldverdenen.

