BIF-stortalent kan vælge og vrage mellem storklubber

Tænk sig at kunne vælge mellem Inter, Milan og Juventus.

Et nyt stort talent kan snart være tabt for Brøndby IF, inden han overhovedet har fået debut i Superligaen.

Det 15-årige midtbanetalent Mads Beyer kan stå foran et sensationelt skifte til en af de tre italienske storklubber – Inter, Milan eller Juventus.

De tre største klubber i italiensk fodbold har således forelsket sig i det 15-årige midtbanetalent, der gennem det seneste halve år har gjort et stort indtryk på talentspejderne fra de tre italienske storklubber.

- Mads Beyer er i denne uge – efter aftale med Brøndby IF – rejst til Italien for at se nærmere på forholdene i både Inter, Milan og Juventus.

- Det er aftalt, han ikke skal træne med, men udelukkende se nærmere på forholdene, siger Christian Schultz, kommunikationschef i Brøndby IF, til Ekstra Bladet.

Mads Beyer optræder til dagligt på Brøndby U17-mandskab, hvor han er en central figur på midtbanen.

Han kom til klubben sidste sommer fra Lyngby, hvor han var anfører på klubbens U15-mandskab.

Han er en offensiv type til midtbanen. Han kan både spille som 8’er – fra felt til felt – men i lige så stor udstrækning som den offensive midtbane.

Mads Beyer står indtil videre noteret for to U-16 landskampe i DBU-regi.

