Billet-skandale: Brøndby-fans slap ind

Onsdag var der igen fans på stadion i Superligaen.

Men alt gik ikke helt efter bogen.

I FC Nordsjælland, hvor der var 1800 tilskuere, var der i omegnen af 50 Brøndby-fans på stadion.

De fans havde plads på D-tribunen bag det ene mål og forholdt sig meget rolige under hele kampen.

Det var først til sidst, da Brøndby havde sikret sig en sejr på 3-0, at de rejste sig op og gik ned på et gangareal på tribuneafsnittet og råbte: Vestegnen, Vestegnen……

Adgang for udeholdets fans på stadion strider mod de regler, som er udstukket fra Divisionsforeningen for resten af sæsonen i Superligaen.

- Udebanefans på stadion er ikke tilladt resten af sæsonen. Det er et ansvar vi har påtaget os at leve op til. Og når den slags sker, er det ikke godt nok, erkender kommunikationsdirektør Christian Wolny fra FC Nordsjælland.

Topledelsen i klubben har torsdag indkaldt til møde for at komme til bunds i sagen.

- De pladser, som fansene har siddet på, er sponsorbilletter. På billetterne står der tilmed, at udebanefans ikke må lukkes ind.

- Vi er skuffede og kede af, det her er sket.

- Torsdag kan vi se i vores billetsystem, hvem der har siddet på de pågældende pladser og så må vi gå i dialog med den pågældende sponsor, forklarer Christian Wolny.

Brøndby havde mest at glæde sig til oven på 3-0 sejren over FCN. Der var cirka 50 Brøndby-fans, som havde fået adgang til stadion via FCN-sponsorbilletter. Det bliver stoppet i fremtiden, forsikrer Christian Wolny, kommunikationsdirektør i klubben. Foto: Lars Poulsen.

På trods af de cirka 50 fans forholdt sig forholdsvis tavse i det meste af opgøret, så er det en sag, som de tager meget alvorligt i FC Nordsjælland.

- Sikkerhedsmæssigt tager vi det her meget alvorligt. Det her får en eller anden form for konsekvens fra vores side, pointerer Christian Wolny, der understreger, at FC Nordsjælland lige som resten af klubberne i Superligaen har forsikret Divisionsforeningen om, at der ikke bliver lukket udebanefans ind resten af sæsonen.

- Vi er ikke tilfredse, og vi kan ikke acceptere, det der er sket, pointerer han.

Brøndby sejrede overbevisende 3-0 i en kamp, hvor Mikael Uhre scorede før pausen og de to indskiftede – Andrija Pavlovic og Lasse Vigen – var på pletten mod slutningen af opgøret.