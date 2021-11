Blev helt igen: - De har drillet mig en del

Der tegner sig efterhånden et mønster!

Efteråret har i hvert fald været beviset på, at Brøndby har overskuddet og slår til helt til sidst i kampene, når trætheden melder sig hos modstanderne.

De skete mod Vejle, mod Viborg og søndag mod OB. I alle tre tilfælde førte det til Brøndby-sejr.

Efter en sløj sæsonstart står Brøndby lige nu som Superligaens mest formstærke mandskab med fire sejre i træk.

Morten Frendrup scorede for to uger siden mod FCK. Nu scorede han igen. Og tilmed et mål, der afgørende kampen. Foto: Lars Poulsen.

På en aften, hvor Brøndby ikke spillede særlig godt, slog Morten Frendrup til igen.

Det er kun få uger siden, han scorede mod FCK. Nu blev han matchvinder mod OB på et velplaceret spark i dommerens tillægstid.

- Vi lægger stor vægt på det fysiske i vores træning. Det er det fysiske overskud vi har, der giver gevinst igen mod OB, mener Morten Frendrup, der efterhånden har fået lukket munden på alle holdkammeraterne efter endnu en scoring.

- De har drillet mig en del, fordi jeg jo aldrig havde scoret et mål. Så er det nu engang dejligt at give svar på tiltale, smiler Morten Frendrup, der har en stærk tro på, at top-6 er inden for rækkevidde for Brøndby.

- Vores første delmål er top-6, derefter kan vi begynde at kigge opad i tabellen. Men det er helt afgørende at få sikret pladsen i mesterskabsspillet først, pointerer han.

Anis Ben Slimane havde svært ved at skjule sin glæde over Morten Frendrups matchvindermål. Foto: Lars Poulsen.

Med 2-1 sejren over OB er fynboerne reelt ude af den kamp. Nu er der groft sagt kun AGF, der kan true pladsen i det fine top-6 selskab.

Frendrup har for alvor fundet formen, som sæsonen er skredet frem oven på en start, hvor han ikke præsterede sit bedste.

- Når jeg spiller på 8’er positionen, har jeg stort fokus på både mål og assist, forklarer han.

Niels Frederiksen havde ude fra bænken solgt den for uafgjort, fordi OB var klart bedst efter pausen. Henrik Heggheim reddede på stregen, og Mads Hermansen leverede desuden et par fine redninger.

- Det vidner om god moral og en stærk attitude, når vi kan vinde sådan en kamp efter en svær periode i anden halvleg, siger Niels Frederiksen, der glæder sig over de mange rotationer på Brøndby-mandskabet i Europa League og Superligaen har givet udbytte på banen.

Niels Frederiksen så meget slukøret ud, da OB kom foran. Og der var flere situationer, hvor han ikke var tilfreds med spillet på banen. Til sidst kunne han dog smile. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er blevet kritiseret for at rotere i Europa. Men lige nu ser vi konsekvensen af de mange udskiftninger. Vi har ingen skader og en trup, hvor alle er kampfit. Det er en stor fordel, at vi kan bruge truppens bredde, påpeger Niels Frederiksen.

Han har hele efteråret kun talt om top-6 som målet. Og det ændrer sig ikke, selv om holdet nu har vundet fire kampe i træk.

- Det er kun journalister der drager forhastede konklusioner. Intet er sikkert i denne verden før alt andet kan udelukkes.

- Men det ser da meget bedre ud nu. Top-3 er inden for rækkevidde. Vi har halet ind på holdene foran os, siger Niels Frederiksen, der kommer til at give sine spillere forlænget weekend næste uge oven på det sammenpressede kampprogram.

Siden venter FC Midtjylland på udebane og Randers på hjemmebane.

Brøndbys krejlerkonge: Sådan har CV handlet