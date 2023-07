Bliver han Hermansens afløser?

Mads Hermansen er ikke solgt endnu, og selv om transfervinduet er langt, bliver Brøndby nødt til at gardere sig.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er i hvert fald tvunget til at have plan B klar i skuffen, for det vil være lidt af en sensation, hvis Mads Hermansen er i klubben 2. september, når transfervinduet er smækket i.

Mads Hermansen skal sælges i sommervinduet. Det betyder, at Brøndby skal finde et alternativ, der kan træde direkte ind på holdet. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Brøndby menes at kræve minimum 35 mio. kr. for Mads Hermansen, der kun har to år igen og ikke interesse i at forlænge samarbejdet.

Derfor skal Brøndby også sælge denne sommer, så klubben får den bedst mulige transfer for keeperen.

Lidt samme scenarie, som vi oplevede efter mesterskabet i 2021, da Jesper Lindstrøm blev skudt af sted til Frankfurt.

Som Ekstra Bladet forstår det, er der begejstring på Vestegnen for Lucas Lunds præstationer i Viborg-målet. Han har imponeret stort i denne sæson.

Det er dog ikke ensbetydende med, at han definitivt havner i Brøndby, for der er slet ikke indledt forhandlinger på nuværende tidspunkt.

Men han meldes som et varmt emne på Vestegnen.

Lucas Lund har leveret stærkt for Viborg i denne sæson. Foto: Jens Dresling.

Høj redningsprovent

Og de præstationer, som Lucas Lund leverede i den forgangne sæson, har helt sikkert fået mange andre til at holde ekstra øje med den 23-årige Viborg-keeper.

Lucas Lund stod 31 kampe for Viborg, holdt rent bur i otte kampe og leverede en redningsprocent på hele 75,2. Han forlængede sin kontrakt i starten af året, så den nu udløber med udgangen af 2025.

Til sammenligning havde Mads Hermansen en redningsprocent på 69,7 og leverede rent bur i fem kampe i sidste sæson.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har gang i lidt af et pokerspil for at få målmandskabalen til at gå op.

Han er nødt til at have antennerne ude, fordi Brøndby – når de vil være mesterskabsbejler – ikke kan løbe an på en sæson udelukkende med snart 40-årige Thomas Mikkelsen og unge, uprøvede Jonathan Ægidius.

Det skal være en målmand, der kan træde direkte ind i startformationen. Her kan Peter Vindahl også være et emne.

Han blev for to år siden solgt fra FC Nordsjælland til AZ Alkmaar, har været udlejet til Nürnberg i denne sæson. Og det er svært at se ham fortsætte i AZ i den nye sæson. Omvendt har han kontrakt i klubben frem til sommeren 2025.

I AZ skal Vindahl, hvis han bliver i klubben, konkurrere med Matthew Ryan.