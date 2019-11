Blodet flød i Brøndby: - Jeg har et evigt minde

Til Halloween var der en ung Brøndby-fan, der klædte sig ud som Dominik Kaiser.

Gul trøje, hvid bandage og blod i hele ansigtet. Den 31-årige tysker griner ad den opfindsomme fan og tager i det hele taget sit alvorlige derbyuheld på Brøndby Stadion med et smil.

- Om ikke andet har jeg et evigt minde fra en derbysejr, siger han og peger på arret i panden.

- I de første uger så det grimt ud, men jeg plejer det, og det bliver pænere og pænere.

- Lægen har gjort et godt stykke arbejde. Så må vi se, hvordan det ser ud om et halvt år, siger den lille Brøndby-spiller, der måtte lægge pande til 23 sting efter mødet med Rasmus Falks støvleknopper:

- Han ser mig slet ikke komme. Jeg ser ham en smule, men vil nå bolden. Det går så stærkt, og den slags sker i fodbold.

- Det er en nærkampssport. Det så grimt ud, men jeg kan ikke forestille mig, at han havde onde hensigter.

- Vi er i god form, så der er ingen grund til at frygte noget. Mod AGF ramte vi ikke topniveauet, men har ellers været stabile, og vi vil tilbage på sejrskurs, siger Dominik Kaiser, hvis pande stadig har tydelige spor fra det seneste derby. Foto: Stine Tisvilde

Sådan så det ud, da Kaiser blødte. Foto: Jens Dresling

Dominik Kaiser kan leve med arret og er bare glad for, at det ikke gik helt galt, når nu det gik galt.

Der var ingen brud, ingen beskadigede øjne eller hjernerystelse. Ingen varige mén, kun et ar med en særlig historie.

Havde det ikke været for al blodet, mener den målfarlige Brøndby-spiller godt, at han kunne have fortsat, men i stedet måtte han lappes sammen.

- Efter lægen havde lavet de første sting, spurgte jeg, hvor mange jeg skulle have. ’Det kommer nok til at tage noget tid…’, sagde han.

- Heldigvis blødte jeg kun. Ellers var alt normalt, siger Dominik Kaiser, der fik besøg i omklædningsrummet af udviste Rasmus Falk efter de blågules 3-1-sejr.

- Han var selvfølgelig lidt chokeret, men jeg tror, at han var ganske lettet over, at han kunne se, at jeg ikke var kommet mere alvorligt til skade, husker Kaiser.

Da Falk så rødt og blodet flød i Brøndby 1 af 7 Foto: Lars Poulsen. 2 af 7 Foto: Jens Dresling 3 af 7 Foto: Lars Poulsen 4 af 7 Foto: Lars Poulsen 5 af 7 Foto: Lars Poulsen 6 af 7 Foto: Lars Poulsen 7 af 7 Foto: Jens Dresling

I ugerne efter udvekslede de flere beskeder, men når de mødes i Parken, vil det være første gang siden uheldet, at de to små midtbanespillere står pande til pande på kamppladsen.

- Og så kommer det til at brage igen. Det seneste derby var selvfølgelig hårdt, men ikke unfair. Begge hold vil vinde, og vi går til makronerne.

- Det er helt normalt, og så længe vi holder os inden for rammerne, er det i orden, siger ’Kaiseren’, der nu har smidt beskyttelsesklædet og går i krig med sit derby-ar i panden.

