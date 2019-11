Blodrødt: Brøndby forventer endnu større underskud

Nu forventer man et underskud på 75 til 79 millioner kroner før skat for 2019

Brøndby forventer et underskud for 2019 på mellem 75 og 79 millioner kroner før skat.

Det fremgår af det regnskab, som superligaklubben torsdag har fremlagt for tredje kvartal.

I årets første ni måneder har Brøndby et underskud på 60,2 millioner kroner, fremgår det af kvartalsregnskabet.

Et foreløbigt fald på ni procent i omsætningen er hovedårsagen til, at Brøndby torsdag nedjusterer forventningerne til årets resultat.

I den seneste udmelding fra Brøndby lød forventningen til 2019 på et underskud på 63 til 73 millioner kroner før skat.

Administrerende direktør Ole Palmå kalder regnskabet 'meget utilfredsstillende'.

- Det er frustrerende, at vi kan konstatere, at vi nok engang må justere vores forventninger til hele året. Vi forventer nu, at vi lander i spændet -75 mio. kr. til -79 mio. kr. Vi har i 2019 foretaget en del investeringer i faciliteter og vedligehold af Brøndby Stadion og har i den forbindelse netop afsluttet en række byggesager med større omkostninger end forventet. Derudover har vi oplevet øgede omkostninger til vores fodboldrelaterede aktiviteter, og samtidig har vi ikke realiseret transfergevinster i det omfang, vi havde forventet i 2019. Samlet set betyder det, at 2019 bliver et meget utilfredsstillende regnskabsår.

Klubben har optaget yderligere lån hos klubbens hovedaktionær Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen.

- Vi arbejder alle henimod at klubben skal have et driftsoverskud og være fri af langsigtet gæld, hvilket er nogle af de økonomiske ambitioner i strategi 6.4. Inden vi når dertil, finansierer vi vores investeringer i bl.a. stadion og den sportslige sektor samt den dertilhørende mellemfinansiering af driften gennem lån. Vi værdsætter derfor højt, at klubbens hovedaktionær Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen har tilbudt klubben lånefinansiering til de nødvendige investeringer i klubben, siger Ole Palmå.

