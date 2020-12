- Børnesygdomme er væk

Knap halvvejs i grundspillet topper Brøndby IF tabellen i Superligaen, og Jesper Lindstrøm har været den helt store bannerfører for de blå-gule.

Den 20-årige midtbanespiller har scoret syv mål i de første 10 kampe, og det gør ham til delt topscorer i Superligaen sammen med den notoriske målscorer Patrick Mortensen, der er på samme antal.

Jesper Lindstrøm har længe vist lovende takter, men at han præseterer på det niveau, han gør i øjeblikket, er kommet bag på mange.

Men det er naturligvis glædeligt for Brøndby IF.

- Det er et talent, der udfolder sig lige i øjeblikket, og det er jo ikke tilfældigt. Han har et stort talent og et fantastisk potentiale. Det kommer meget mere og bedre til udtryk nu, også fordi han er blevet lidt mere moden i sit spil, lidt mere velovervejet. Han ved, hvad han skal gøre hvornår og stresser ikke for meget, hvis han kommer til at lave en fejl.

- Alle de der børnesygdomme han havde, da han startede, og som er helt naturlige at have, dem har han jo fået lagt fra sig, og derfor bliver det mere stabilt nu, siger cheftræner Niels Frederiksen til Tipsbladet og fortsætter:

- Og så har han også medvind på cykelstien. Alt, hvad han sparker til, ryger jo ind. Se det mål, han scorer til 1-0 i Vejle og det første mål herude mod Lyngby i mandags. Sådan er det jo også nogle gange. De fleste af hans afslutninger har høj kvalitet, men samtidig er han også i en periode, hvor det hele kører, og han ikke kan sætte en fod forkert. Han har stolpe ind for tiden, men det er altså også krydret med et højt fodboldmæssigt niveau.

Jesper Lindstrøm skal i en direkte topscorer-duel mod Patrick Mortensen på mandag, når Brøndby IF og AGF tørner sammen i Aarhus.

