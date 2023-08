Brandvarm japaner i Brøndby

Suzuki er en japansk virksomhed med speciale i fremstilling af biler.

Nu kan der snart lande en helt anden Suzuki på Vestegnen.

For oplysningerne fra det japanske medie Hochi om, at Brøndby viser stor interesse for Yuito Suzuki, stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger.

Det er en spiller, som sagtens kan havne på Vestegnen i løbet af august.

Yuito Suzuki er 21 år og kan i princippet spille alle tre offensive positioner.

Japansk offensiv forstærkning kan være på vej til Brøndby. Carsten V. Jensen har i hvert fald et godt øje til Yuito Suzuki. Foto: Jonas Olufsen.

Han har i foråret været udlejet til Strasbourg i den franske liga, hvor han blot fik 35 minutters spilletid i tre kampe som indskifter. Han nåede dog at score en enkelt gang.

Lige nu er han tilbage i Japan, hvor han optræder i den næstbedste række for Shimizu S-Pulse, som han har scoret ét mål for i de tre kampe, han har spillet siden hjemkomsten fra Frankrig.

I sidste uge hentede Brøndby den 19-årige polak Mateusz Kowalczyk, der er en central midtbanespiller - en typisk 8ér, der arbejder fra felt til felt. En direkte konkurrent til en af Brøndbys store offensive talenter fra Masterclass, Oscar Schwartau.

Oscar Schwartau kan komme i klemme i Brøndby. De har allerede hentet Mateusz Kowalczyk og nu er japaneren Yuitoi Suzuki også på vej. Foto: Lars Poulsen.

Oscar Schwartau sidder i øjeblikket solidt på bænken i Brøndby.

17-årige Schwartau fik et stort gennembrud i sidste sæson, men har i år kun været marginalspiller og indskifter. I denne sæson er det blot blevet til 18 minutters spilletid i sæsonen tre første kampe.