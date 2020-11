Brandvarme Lindstrøm

Han er 20 år, midtbanespiller og topscorer i Superligaen. Og så er han ubetinget det største talent med dansk pas.

Jesper Lindstrøm har taget Superligaen med storm i denne sæson.

Syv sæsontræffere placerer ham side om side med Patrick Mortensen på Superligaens topscorerliste.

Brøndby-kometen har ikke kun sparket Brøndby til tops i kraft af et forrygende efterår. Han har også vist vejen fra Masterclass til toppen af Superligaen for alle de Brøndby-talenter, der drømmer stort.

Der er altså en farbar vej for Brøndby-talenterne. Jesper Lindstrøm må være skoleeksemplet på, hvordan Brøndby skal udvikle sig i fremtiden.

Talenterne skal have chancen, udvikle sig og vokse sig store, når de kommer på den største scene.

Jesper Lindstrøm scorede til 1-0 i starten af kampen mod Lyngby. Foto: Lars Poulsen.

Præcis sådan er det gået for Jesper Lindstrøm, der lige nu er i færd med sit store Superliga-gennembrud.

Der var et bump på vejen sidste efterår, hvor han fik en nedtur efter en blændende start. I denne sæson har formkurven kun peget i en retning – opad.

To scoringer mod Lyngby og fire i de tre seneste kampe gør ham brandvarm i Superligaen.

- Det første mål var måske lidt heldigt. Men jeg spiller med stor selvtillid og en enorm tro på tingene lige nu, forklarer Jesper Lindstrøm, der opfangede en dårlig aflevering fra Victor Torp.

Lindstrøm tog et par træk og scorede fladt forbi Thomas Mikkelsen.

Til gengæld var den anden scoring et klassemål, da han tordnede bolden op i nettaget uden for Thomas Mikkelsens rækkevidde.

- Det er skønt at være Superliga-topscorer, men som sagt er det ligegyldigt, hvem der laver målene, når vi vinder. Det vigtigste er jo, at vi ligger nummer ét, forklarer Jesper Lindstrøm med et smil.

Han slår fast:

- Vi spiller med mange unge, og en del var skeptiske overfor det i starten af sæsonen, men man kan se – specielt i anden halvleg – at det fungerer rigtig godt. Vi har det virkelig godt sammen på banen, mener Jesper Lindstrøm.

- Vi er kandidat til at spille med om guldet, mener Jesper Lindstrøm, der nu er superligatopscorer med syv træffere. Foto: Lars Poulsen.

Er I kandidat til at spille med om guldet?

- Vi har spillet ti kampe, det går rigtig godt, så selvfølgelig er vi kandidat til at spille med om guldet. Men der er mange kampe endnu. Men lad os håbe vi kan hive så mange point hjem, så vi i hvert fald spiller om medaljer, siger han.

Brøndby fører lige nu Superligaen med et budget, der er 25 procent lavere end for ét år siden. Dyre udlændige som Dominik Kaiser, Hany Mukhtar, Johan Larsson og Kamil Wilczek er skåret væk, mens egne talenter vinder frem på Brøndby-mandskabet, der siden Carsten V. Jensens ankomst som fodbolddirektør for første gang i mange år har haft en klar og tydelig strategi for kursen. For retningen på projektet.

Nu er det i særdeleshed Jesper Lindstrøm, Morten Frendrup, Peter Bjur og Andreas Bruus, der skal spille Brøndby ind i den gyldne tidsalder med drømme om medaljer.

Highlights: Jesper Lindstrøm scorede også i seneste kamp mod Vejle. Video: Discovery

