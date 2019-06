Brøndby afslører: De bliver Niels Frederiksens assistenter

Helt som ventet bliver Martin Retov endnu en gang assistenttræner i Brøndby efter at have fungeret som midlertidig chef i det meste af foråret.

Retov avancerede i rækkerne, da Alexander Zorniger blev fyret kort inde i forårssæsonen, men har altså takket ja til at tage en tørn mere som assistent. Denne gang for Niels Frederiksen, der også hiver en af sine 'egne' med til Vestegnen.

Den tidligere Superliga-spiller Jesper Sørensen, der senest var cheftræner i Fredericia bliver således en del af trænerteamet i Brøndby. Han har desuden en fortid som cheftræner i Silkeborg.

Det betyder samtidig, at tyske Mathias Jaissle er færdig i Brøndby, oplyser klubben.

- Vi har været grundige i vores arbejde, og brugt den tid der skulle til, for at vi kunne få den helt rette trænerkonstellation. Derfor er jeg også rigtig glad i dag, da vi har fundet den trio, vi mener, er den rette for os, siger sportsdirektør Ebbe Sand.

- Det har været afgørende at få sammensat et dygtigt trænerteam, der brænder for opgaven og for Brøndby IF. Niels, Martin og Jesper har stærke kompetencer, der supplerer og styrker hinanden, og jeg er ikke i tvivl om, at de sammen kan løfte de opgaver, vi har stillet dem overfor, så jeg er en yderst tilfreds sportsdirektør i dag, lyder det fra Ebbe Sand.

Martin Retov ryger tilbage som assistent. Foto: Lars Poulsen

Niels Frederiksen er ny Brøndby-træner