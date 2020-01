Brøndby afslører lønninger: Så meget får bosserne

Der er gang i meddelelserne fra den københavnske vestegn for tiden, hvor Brøndby netop har foretaget justeringer økonomisk såvel som sportsligt, og så har man samtidig taget hul på at få penge ind i kassen i form af en aktieemission.

Derfor har man også udgivet et prospekt, så interesserede aktiekøbere kan se, hvad det er for et selskab, der investeres i.

Og i sådan et prospekt er der ganske mange interessante ting at læse, blandt andet lønninger.

Her offentliggør Brøndby nemlig, hvordan flere af nøglemedarbejderne er aflønnet. Blandt andre fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der blev ansat i sommer i Brøndby.

Carsten V. Jensen, der stoppede i FC Nordsjælland for at blive fodbolddirektør i Brøndby, får årligt 2,4 millioner kroner for sit arbejde i Brøndby. Samtidig stiller klubben firmabil til rådighed og betaler CV's udgifter til telefon, computer og internet. Og det fremgår også, at han får bonus ved opfyldelse af sportslige mål og ved positivt transferresultat.

Niels Frederiksen blev ansat som cheftræner for Brøndby i sommeren 2019. Foto: Lars Poulsen

Samtidig fremgår det, at den samlede betegnelse 'nøglemedarbejdere' forventes at få udbetalt i alt 4,9 millioner kroner i lønninger i 2019. Nøglemedarbejderne er cheftræner Niels Frederiksen, økonomichef Mikkel Jønsen, marketingschef Thomas Skov Petersen, sikkerhedschef Jacob Mickel Lauritsen, kommunikationschef Christian Jeppe Schultz og salgschef Michael Lieberking Jensen.

Værd at bemærke her er, at Niels Frederiksen først blev ansat midt i året. Omregnet til helår ville lønninger i 2019 til nøglemedarbejdere udgøre 6,5 millioner kroner, fremgår det af prospektet.

Det fremgår også af prospektet, at ejer og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen blev honoreret for sit arbejde med 300.000 kroner i vederlag i 2019.

