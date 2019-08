Brøndby afslører: Stjernen rejst til ny klub

Hany Mukhtar er rejst til udlandet for at afslutte forhandlinger med ny klub

Brøndby har tidligere meldt ud, at klubbens nummer 10 Hany Mukhtar var forventet tilbage i kamp 25. august mod AGF.

Men Mukhtar med 54 U-landskampe for Tyskland er ikke med i den trup, Brøndby netop har udtaget til søndagens kamp, og det skyldes et klubskifte, der er på vej.

- Vi har igennem et stykke tid været i dialog med en udenlandsk klub om et eventuelt salg, og vi har derfor givet Hany tilladelse til at besøge klubben og afslutte forhandlingerne om hans personlige vilkår.

- Derfor vil Hany ikke være at finde i truppen mod AGF denne weekend. Hvis og såfremt et skifte skulle falde på plads over de kommende dage, så vil Hany fortsætte hos os efteråret ud, før et eventuelt skifte finder sted i starten af det nye år, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside

- Hany er en dygtig spiller, som i lang tid har tiltrukket interesse fra en række udenlandske klubber på grund af den udvikling, han har gennemgået i Brøndby IF de sidste tre år.

- Hany var et kreativt og meget offensivt tænkende talent, da han kom til Brøndby IF for tre år siden, og i dag har han udviklet sig til at være en af lederne på holdet, som tager ansvar både offensivt og defensivt, siger Jensen.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at en MLS-klub er særdeles interesseret i at hente den 24-årige tysker, der har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2021.

- Mukhtar har over lang tid tiltrukket sig opmærksomhed, og selvom han ikke har været på banen den seneste tid er det stadig aktuelt. MLS er en interessant liga i udvikling og ikke et uinteressant marked, skrev Carsten V. Jensen i et sms-svar til Ekstra Bladet tidligere på ugen.

Hany Mukhtar kom til Brøndby fra Benfica i 2016 på en lejeaftale og blev hurtigt en af Superligaens bedste spillere, og så udnyttede Brøndby købsoptionen og lavede en permanent kontrakt med tyskeren.

Siden er det blevet til 120 kampe og 26 mål for de blågule, men i denne sæson har en skade og siden sygdom holdt Mukhtar ude. Brøndby meldte i starten af august dog ud, at Mukhtar var klar til comeback 25. august mod AGF, men det bliver altså ikke til noget. Også en anden Brøndby-profil har lige været ude ude at rejse i jagten på ny klub, som du kan se LIGE HER.

Superligaen Indefra: Brøndby svinger øksen over dyre drenge