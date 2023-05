Brøndby-aftale på plads

To underskrevne dokumenter.

Et juridisk bindende og en hensigtserklæring.

Det er resultatet af en stribe møder, Brøndby IF og klubbens fanafdeling har afholdt det seneste stykke tid med henblik på at finde hinanden igen.

Og det glæder begge parter.

- Vi har brugt de seneste par uger på en tæt dialog med klubben, hvor vi har afholdt en række konstruktive møder, og i dag er jeg personligt stolt over, at vi kan præsentere en samlet aftale, der markerer et historisk øjeblik i klub/fan samarbejdet. Ikke blot i Danmark, men også internationalt, da dets sidestykke ikke findes magen til, siger fanafdelingens formand, Lars B. Pedersen til klubbens hjemmeside.

Han understreger, at den samlede aftale imødekommer mange af de ønsker og krav, fansene havde, da dialogen blev genoptaget. Han kalder aftalen rigtig stærk.

- Det vigtigste for os har hele vejen igennem været, at klubben forpligtede sig til en vej frem, som så mange som muligt kunne se sig selv i.

Aftalen skal til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling i fanafdelingen 11. juni.

Flere fans har i foråret vist deres utilfredshed med de nye ejere ved at tage orange på. Foto: Jens Dresling

Også fra bestyrelsens side er der tilfredshed.

- Vi anerkender de mange følelser, der ofte opstår ved ejerskifter, og selvom det nok ikke vil berolige alle, så vil vi alligevel gerne understrege, at vi ser os selv som et ejerskab, der involverer os organisk og ikke invasivt, siger bestyrelsesmedlem Scott Krase.

- Vi har kæmpe respekt for Brøndby IF’s historie og kultur på banen såvel som på tribunen, og det er denne kultur, vi ønsker at føre videre med vores ejerskab, og det er en opgave, vi skal løfte sammen med klubbens daglige ledelse og jer fans.

At aftalen er delt op skyldes ifølge Scott Krase, at det ikke er alt, man kan gøre juridisk bindende. Derfor to ben at stå på:

- En som er juridisk forpligtende og en hensigtserklæring - og denne samlede aftale vil vi løbende arbejde målrettet og dedikeret hen imod sammen med klubbens fans. For ingen kan ikke gøre det alene, siger han.