Brøndby-aktien tordner i vejret

Det lugter af guld på Vestegnen i mere end en forstand.

Med sejren over AGF er Brøndby i pole position til at snuppe det danske mesterskab, og det kan aflæses på selskabet Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S' aktiekurs fra morgenstunden fredag.

I skrivende stund er kursen steget 35 procent siden i går. På et tidspunkt efter børsåbningen klokken 9 var stigningen endda omkring 50 procent. Dermed koster en Brøndby-aktie over en krone, mens man ved gårsdagens lukning kunne slippe med 0,75 kroner.

Brøndby kan med en sejr over FC Nordsjælland i sidste runde mandag sikre sig titlen for første gang siden 2005, og succesen på banen har længe givet udslag på aktiekursen. Siden årsskiftet har der været en stigning på 167 procent.

Kursen kan følges her

Niels Frederiksen og hans spillere kan sende guldet til Brøndby på mandag. Foto: Jens Dresling

Et mesterskab vil give adgang til Champions League-kvalifikationen for Brøndby, men hvis Manchester City vinder Champions League-finalen mod Chelsea er den danske mester sikker på minimum Europa League-gruppespil.

Det samme gør sig gældende, hvis Chelsea holder sig inde i top fire på Premier Leagues sidste spilledag.

Det anslås, at Europa Leagues gruppespil minimum giver 50 millioner kroner i klubkassen.