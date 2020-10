Brøndby-alarm: Det er en katastrofe

Fra sin plads bagest i Kim Vilfort loungen kan Ole Palmå skæve ud på et mennesketomt Brøndby Stadion.

Det flotte, grønne græstæppe og de tomme tribuner er blevet billedet på hverdagen for Brøndby-direktøren.

Et trist syn og et symbol på, at nedlukning og restriktioner har katastrofale følger for dansk fodbold. Brøndby måtte for nylig fyre fem menige medarbejdere på grund af den tilspidsede corona-situation.

Frustrationerne og magtesløsheden har i sandhed ramt Brøndby-direktøren, der skal mere end syv måneder tilbage for at se et tilskuertal på flere end 16.000.

- Restriktionerne fra politikere og myndigheder har været en katastrofe for dansk fodbold som helhed.

- De har fjernet hele vores vigtigste indtægtsgrundlag fra fans og sponsorer på kampdagene. Vores produkt ødelægges både på kort og lang sigt, siger en tydelig frustreret Ole Palmå til Ekstra Bladet.

Ole Palmå helt alene på Sydsiden på Brøndby Stadion. Brøndby-direktøren er dybt frustreret over restriktionerne, som han kalder en katastrofe. Foto: Lars Poulsen.

Han er ligesom resten af fodbold-Danmark dybt frustreret over de seneste nedlukninger, hvor man måneden ud har begrænsninger på maksimalt 500 personer til kampene i Superligaen.

Det betyder blot 225 tilskuere til topkampen mod FC Midtjylland 24. oktober, hvor der under normale omstændigheder ville være 20.000. En kamp, hvor Brøndby går glip af millioner i omsætning.

- Det værste for vores branche er, at vi ikke kender udsigterne på trods af de enorme ressourcer, vi har lagt i en sikker og succesfuld kampafvikling. Ingen ved jo, hvad der ligger foran os. Men jeg kan fortælle, at alarmklokkerne allerede er begyndt at ringe, siger han.

Det er tydeligt at mærke Brøndby-direktørens irritation.

- Det er uforskammet, når myndighederne bringer en fodboldkamp frem fra 19. februar, hvor man på daværende tidspunkt ikke ventede, at coronaen ville få den store betydning for det danske samfund, mener Ole Palmå. Foto: Lars Poulsen.

Uforskammet

- Vi har spurgt os selv mange gange. På hvilket grundlag træffer myndighederne og politikerne beslutningerne?

- Dansk fodbold er gået forrest i dansk erhvervsliv. Vi har en protokol på 101 sider, som vi følger til punkt og prikke i hver kamp. Ja, jeg har svært ved at se nogle brancher i Danmark, der har gjort mere end os.

- Vi har afviklet 46 kampe uden smittespredning. Vi kan smitteopspore, vi ved, hvor alle sidder på stadion. Vi er udendørs, sektionerer, holder afstand, spritter af. Ja, vi har gjort alt.

- Og så skal vi høre på, at sundhedsmyndighederne for nyligt brugte et referencepunkt om en kamp, der foregik i Italien 19. februar (Atalanta – Valencia). Altså på et tidspunkt før nogen som helst i vores eget land tog coronaen alvorligt. Helt ærligt, det er uforskammet at behandle os sådan, siger Ole Palmå.

- Det er mere sikkert at gå til fodbold end at gå i Lyngby Storcenter eller i IKEA, mener Ole Palmå. Foto: Lars Poulsen.

Sikre og trygge rammer

Brøndby-direktøren har stor respekt for pandemien. Og han ved godt, at det ikke sker foreløbig med fulde tribuner på stadion. Men han har slet ingen forståelse for, at de danske fodboldklubber ikke får lov at fortsætte den forsøgsperiode, hvor Brøndby fik lov at lukke 8600 tilskuere ind.

- Selv om der sidder 8600 hos os, så tvivler jeg på, at myndighederne ved, vi sektionerer tilskuerne, så der kun sidder 500 i de enkelte afsnit.

- Jeg synes, vi skal tage fløjlshandskerne af nu. Enten er det fordi, de ikke sætter sig ordentlig ind i tingene, alternativt er de ligeglade med vores branche. Det, der foregår, virker som symbolpolitik.

- Vi har jo bevist, vi skal skabe trygge og sikre rammer. Det er mere sikkert at gå til fodbold i Danmark end en tur i Ikea eller Lyngby Storcenter, mener Ole Palmå.

Brøndby solgte sidste år 12.000 sæsonkort. Aktuelt har klubben solgt 10.000. Og der er ingen aktivitet i salg af sæsonkort, fordi ingen kan bruge dem.

- Vi kunne have solgt flere end 12.000 sæsonkort. Men lige nu har vi jo ikke et produkt, vi kan sælge. Vi har intet at tilbyde, forklarer han.

Bekymringen for Ole Palmå går i sandhed også på klubbens sponsorer. Sidste år hentede Brøndby 64 millioner kroner alene på sponsorindtægter.

- Den situation, vi er havnet i, er, at vi kan miste sponsoraftaler, der strækker sig år frem. Vi taler mange penge. Og det her er ikke kun, hvad vi taber, men det handler også om, at fodboldklubberne slet ikke kan levere et produkt til sponsorerne.

- Hvis ikke der snart sker markante ændringer, så kvæler de vores branche. Og er det virkelig det, de ønsker, spørger Ole Palmå.

Fansene må på banen

- Både klubber og fans er nødt til at reagere markant på de restriktioner, vi oplever i fodboldens verden, mener Brøndbys direktør, Ole Palmå

Torsdag starter Divisionsforeningen en massiv kampagne for at gøre myndigheder og politikere opmærksom på, at det i disse corona-tider er sikkert at gå til fodbold.

Det er nu, der skal åbnes for flere tilskuere til kampene.

Der er udarbejdet en lille film, som gennemgår, hvordan hele fodboldoplevelsen foregår. Lige fra billetterne bliver købt til oplevelsen på stadion, hvor alle sidder på nummererede pladser og til den kontrollerede afgang fra stadion.

Det har man følt sig presset til, fordi Divisionsforeningen ikke mener, at myndigheder og politikerne lytter til dem.

Brøndbys direktør, Ole Palmå, er af den opfattelse, at det nu også er på tide, at landets fodboldfans markerer utilfredsheden med forholdene.

- Både som klubber og fans bliver vi nødt til at reagere meget mere markant. Jeg føler, det er nødvendigt, og derfor ser jeg gerne, landets fodboldfans nu kommer aktivt på banen, siger Ole Palmå og uddyber:

- Fansene har opført sig eksemplarisk under pandemien. Alle har taget det her alvorligt. Nu er det op til fansene at stå sammen og tale med samme stemme som os.

- Vi har brug for dem igen på tribunerne, fordi fodbold er så vigtigt for rigtig mange mennesker, påpeger Ole Palmå, der opfordrer alle fodboldfans og sponsorer til at stå sammen med klubberne om at råbe politikerne og sundhedsmyndighederne op i kampen for at få tilskuere tilbage på de danske fodboldstadions.

