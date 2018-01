Brøndby-anfører om første møde med Zorniger: Ingen forstod ham

Ikke siden 2008 har Brøndby IF vundet en titel, men 2018 kan være året, hvor de blå-gule igen kan løfte en pokal.

Klubben ligger aktuelt nummer to i Superligaen, bare et enkelt point efter FC Midtjylland, og meget af kreditten bør gå til ledelsen, hvor sportsdirektør Troels Bech har lavet gode og fornuftige indkøb, og hvor træner Alexander Zorniger har skabt en klar identitet og spillestil.

For spillerne er det aftrykket fra sidstnævnte, der mærkes, og Brøndby-anfører Johan Larsson fortæller, hvordan han allerede i første møde med træner Alexander Zorniger var lige dele forvirret og klar over, hvad træneren vil.

- Hvis du ser en af vores kampe, vil du sige, at det ser meget mærkeligt ud. Det første, han sagde, da vi trådte ind i mødelokalet, var at spørge, hvordan det så ud, da vi startede med at spille fodbold som seksårige. Der var ikke nogen, der forstod, hvad han mente. Så svarede han, at alle var omkring bolden.

- Det er sådan, jeg vil have det. Så vi har voldsomme sideskift, og alle deltager i presspillet. Der findes ikke nogen, der ikke deltager i vores defensive arbejde, selv om der er store sideforskydninger og ekstremt meget løbearbejde, siger Johan Larsson i et interview med Fotbollskanalen.se.

Johan Larsson fortæller, at ingen forstod Zorniger i starten. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Brøndby-backen fortæller, at styrken i systemet er, at Brøndby har mange omkring bolden - som Zorniger ønsker det - og derved hurtigt kan vinde den tilbage og skabe overtal. Han fortæller dog også, hvad der er svagheden i Brøndbys system.

- Hvis der er nogen, der falder uden for rammen i presspillet eller ikke passer sit arbejde og ikke er på plads, kan man blive overspillet. Så er modsatte side helt åben. Der er mange hold, som forsøger at gøre det, men indtil videre er det gået ret godt med det systemet, siger Johan Larsson.

Sat op i en formation kan man kalde det en 4-3-1-2 eller en 4-1-2-1-2, som Brøndby spiller.

Johan Larsson var torsdag aften en del af det svenske ligalandshold, der vandt med 1-0 over Danmark i Abu Dhabi. Larsson skal i dette forår forsøge at spille sig med til VM i Rusland til sommer.

