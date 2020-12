Brøndby-angriber færdig for i år

Brøndby IF må klare sig uden angriberen Andrija Pavlovic i årets sidste tre kampe.

Den tidligere FC København-spiller måtte udgå med en skade i Brøndbys opgør mod Lyngby Boldklub for en uge siden, og til 3point.dk fortæller serberen, at han forventer en pause på fire uger.

Dermed er Andrija Pavlovic først klar igen i det nye år, og foruden aftenens storkamp mod AGF misser han opgørene mod SønderjyskE og AC Horsens.

27-årige Andrija Pavlovic har scoret et enkelt mål for Brøndby IF siden sit sommerskifte til de blå-gule.

