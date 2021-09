Brøndby bævrer: Nu koster han det halve

Der er flere lande, hvor transfervinduet fortsat er åbent. Den kommende uge vil en russisk klub for eksempel kunne hente Andreas Maxsø, hvis frikøbsklasul er halveret

Da rådhusklokkerne slog 12 tirsdag aften, faldt prisen på Andreas Maxsø med over 11 millioner kroner.

Den 27-årige Brøndby-anfører har en frikøbsklausul i sin aftale med Brøndby, der efter transfervinduets lukning i Danmark er blevet halveret.

Frem til og med august 2021 lød den på tre mio. euro (22,3 mio. kr.), men fra 1. september er den bare det halve.

Prisen på Andreas Maxsø er over night blevet halveret, og det betyder nogle nervøse dage for fodbolddirektør Carsten V. Jensen og co.

For nok er transfervinduet lukket herhjemme, men det er for tidligt at ånde lette op.

Der er steder, hvor vinduet er åbent lidt endnu, og klubber fra de lande har stadig mulighed for at hente spillere fra Superligaen.

Finder en russisk klub pludselig ud af, at den mangler en solid midterforsvarer, kan den vælge af kigge mod den københavnske vestegn.

Byder en russisk klub 1,5 mio. euro for Maxsø, kan Brøndby ikke modsætte sig.

Andreas Maxsø blev indkaldt til landsholdet, da Nicolai Boilesen måtte melde fra. Foto: Lars Poulsen

FC Rostov var tidligere på sommeren tæt på at hente den danske landsholdsreserve, men et trænerskifte betød, at den kiggede i en anden retning.

Det russiske transfervindue er åbent frem til 7. september, så den næste lille uges tid skal Brøndby-fans krydse fingre for, at russiske klubber holder sig fra deres anfører.

Det er primært i østeuropæiske lande, at man holder muligheden for køb åbent længere end de fleste andre steder.

Det ukrainske transfervindue lukker fredag, mens det i Bulgarien, Slovakiet og Rumænien smækker i 6. september.

I både Tjekkiet og Tyrkiet er det åbent frem til 8. september, og de allerbedste muligheder blandt de større ligaer i Europa har de i Portugal.

De portugisiske klubber kan gå på indkøb hele tre uger endnu. Der lukker transfervinduet først 22. september.

Brøndby vil af indlysende årsager gerne forlænge med Andreas Maxsø, så de kan få hævet beløbet på frikøbsklausulen.

Men lige nu sidder kaptajnen med alle trumferne på hånden, og den kommende uge kan blive lang for Brøndby-tilhængerne ...