Brøndby beholder Kamil Wilczek: Der er ro på nu

Kamil Wilczek er anfører og en ubetinget nøglespiller i Brøndby IF, og det bliver han ved med at være.

Den polske skarpretter har været rygtet væk fra de blå-gule her mod slutningen af transfervinduet, og der skal helt sikkert nok være mange Brøndby-fans, der har bidt negle og været nervøse for at miste Superligaens måske bedste afslutter.

Dem kan fodbolddirektør Carsten V. Jensen nu berolige. Kamil Wilczek bliver i Brøndby IF.

- I forhold til Kamil, har der været interesse, men der er ro på nu her. Som jeg sagde i går, er han topmotiveret og fokuseret, og så må vi se. Der kommer nok ikke til at ske noget med ham i dag, siger Carsten V. Jensen til tipsbladet.dk

Rygterne om Kamil Wilczek begyndte at svirre, da først den tyrkiske storklub Besiktas kom på banen, og siden har der også været meldt om interesse fra USA og Kina. De to lande kan stadig være i spil, men så vil der først være tale om et skifte fra det nye år.

Derfor bliver det altså Brøndby IF, der kommer til at nyde godt af Kamil Wilczeks mål i efteråret.

