Brøndby bekræfter: Bruus fået fri til at afklare skifte

Brøndbys højreback Andreas Bruus kan snart være fortid på Vestegnen. Han er ikke med til dagens træning, så han kan afdække mulighederne for et skifte

Andreas Bruus er ikke at finde til dagens træning i Brøndby.

Det skyldes, at den hurtige højreback har fået lov til at afdække muligheden for at skifte til udlandet.

- Sammen med Andreas Bruus har vi arbejdet hen imod en transfer denne sommer. Det nærmer vi os, og derfor har Bruus fået fri til at afklare et potentielt skifte, fortæller Carsten V. Jensen via Brøndbys Twitter.

23-årige Bruus fik sin debut for Brøndby tilbage 17/18-sæsonen under Alexander Zorniger, men havde svært ved at finde fodfæste. Han blev derfor udlejet til FC Roskilde uden den store succes og lignede ikke en spiller, der havde en fremtid på Vestegnen.

Det ændrede sig dog, da Niels Frederiksen kom til klubben.

Andreas Bruus, der oprindeligt er angriber, blev rykket ned på højre wingback og her bed han sig for alvor fast.

Bruus har i skrivende stund spillet 85 kampe for Brøndbys førstehold, med fire mål og tre assists til følge.

Nu tyder meget dog på, at Bruus har spillet sin sidste kamp for vestegnsklubben i denne omgang, da udlandet banker på døren.

Bruus nåede at vinde det danske mesterskab i 20/21 samt pokaltitlen i 17/18 med Brøndby.

