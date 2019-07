Brøndby bekræfter chokansættelse: Ansætter ny fodbolddirektør

Brøndby har ansat Carsten V. Jensen som fodbolddirektør.

Det tog lidt over én uge for Brøndby at bekræfte den bombe, som Ekstra Bladet detonerede sidste tirsdag.

På dagen, hvor Carsten V. Jensen sagde sit job op, kunne Ekstra Bladet afsløre, at han skulle til Brøndby for at være sportsdirektør.

Nu har Brøndby bekræftet ansættelsen.

Samtidig med ansættelsen af Carsten V. Jensen som fodbolddirektør, har Ebbe Sand besluttet at stoppe i klubben efter blot et halvt års ansættelse.

Derudover afløser Ole Palmå også Jesper Jørgensen i direktørstolen.

- Jeg bifalder i den grad bestyrelsens krav om, at Brøndby IF skal have en tydeligere transfer- og udviklingsstrategi. Det er vigtigt for klubbens identitet at truppens sammensætning giver et klart billede af, at vi er en klub med baggrund i Vestegnen, Danmark, Skandinavien og derefter resten af verden, og så skal vi tilsikre, at truppens gennemsnitsalder holdes på et niveau, hvor der er den rette blanding af unge talenter og erfarne spillere, udtaler Carsten V. Jensen i forbindelse med ansættelsen.

Han uddyber:

- Brøndby IF må heller ikke gå på sportsligt kompromis med sin kultur og værdier, og helt konkret betyder det blandt andet, at vi ikke kommer til at stille en startellever uden danskere igen. I det daglige skal vi arbejde for flere pladser til Masterclass-spillerne i førsteholdstruppen, og med mindre vi taler om tidligere Brøndby-spillere, der returnerer fra udlandet, og det sportsligt giver mening for os, så skal vi så vidt muligt ikke til at betale transfer for spillere, der er for langt oppe i årene. Det skal vi arbejde på fra dag et, og kravene skal ikke stoppe os fra samtidig at være ambitiøse og spille med i toppen af dansk fodbold.

- Vi skal ikke være bange for at stille krav til os selv og til de agenter og klubber, der ønsker at handle med os. Brøndby IF har et navn og en størrelse, der vækker respekt, og vi skal bruge denne status til vores fordel. Så vi skal være mere modige, end vi er i dag, og vi skal tro på, at det, vi gør, er det rette. Jeg er derfor utrolig stolt over, at bestyrelsen har givet mig denne opgave, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang og blive en del af klubben og fællesskabet igen.

