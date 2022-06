Brøndby bekræfter dialog med nye investorer

Brøndby bekræfter fredag formiddag, at de er i dialog med investorer om et salg af klubbens aktier

På baggrund af Ekstra Bladets afsløring om Brøndbys dialog med investorer, bekræfter klubben nu interessen.

Det skriver de på deres hjemmeside.

'Under henvisning til omtale i flere medier dags dato om aktuelle drøftelser med mulige investorer vedrørende et muligt salg af aktier og investering i Brøndby IF, skal vi hermed meddele, at Brøndby IF løbende modtager henvendelser fra interesserede investorer.'

'Aktuelt er der dialog med mulige investorer, hvor man afdækker mulighederne for et muligt salg af aktier og investering i Brøndby IF,' skriver de.

Derudover informerer de om, at de straks vil orientere markedet, hvis drøftelserne resulterer i konkrete aftaler.

Jan Bech Andersen gik i 2013 ind i Brøndby IF som investorer. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er et spansk og et amerikansk konsortium lige nu i spidsen for processen, hvor storinvestorer og formand Jan Bech Andersen med en ejerandel på 54,6 procent suverænt sidder på magten.

- Jeg kan bekræfte, at der er interesse for Brøndby fra flere fronter, sagde Jan Bech Andersen til Ekstra Bladet, inden den officielle selskabsmeddelelse blev offentliggjort.

En ny investor kan være klar i løbet af de kommende måneder på Vestegnen. Det kan tage én, tre eller fem måneder.

