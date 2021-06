Brøndby bekræfter: Guldhelt smutter

Venstrebacken Anthony Jung skifter fra Brøndby IF til den tyske klub Werder Bremen.

Det skriver Brøndby på klubbens hjemmeside.

- Afskeder er en naturlig del af fodboldverdenen, og selv om vi vil savne Tony, så har han i den grad gjort sig fortjent til at tage næste skridt i sin karriere, siger Carsten V. Jensen, der er sportsdirektør i Brøndby, i en pressemeddelelse.

Anthony Jung har spillet 145 kampe for Brøndby og scoret fire mål fra sin plads i forsvaret. Og han nåede at vinde et mesterskab, skriver Brøndby om hans tid i klubben.

- Til den kommende sæson skal vi se frem til en forsvarskonstellation uden tyske Anthony Jung.

- Dermed slutter fire års samarbejde, men det endte både for klubben og den rolige og elegante tysker - med det sikre pasningsspil - på smukkeste vis med et mesterskab, skriver Brøndby på klubbens hjemmeside.