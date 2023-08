Brøndby bekræfter: Henter målmand

Det har længe været et samtaleemne blandt Brøndby-fans.

'Få nu hentet en målmand,' har beskeden været.

Og efter en lang jagt er 26-årige Patrick Pentz nu på plads på Vestegnen på en etårig lejeaftale, efter klubben flere gange ikke lykkedes med at få skrevet under med flere andre målmænd.

Ekstra Bladet erfarede torsdag, at Brøndby ville leje den østrigske keeper.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, har lejet en målmand som erstatning for Mads Hermansen. Foto: Anthon Unger

- Patrick Pentz er en dygtig målmand med et højt niveau, og som vil gå direkte ind og styrke vores målmandsteam, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

- Patrick er inde omkring det østrigske landshold, hvor han fik debut sidste år, men da der ikke er udsigt til at slå Hrádecký af pinden i jagten på spilletid i denne sæson, så har Patrick ønsket at komme ud og få spilletid.

- Da vi samtidig er i markedet efter en målmand med Patricks profil og har fået muligheden for at tilknytte en klasse-målmand, har vi valgt at slå til.

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

- Var ikke i tvivl

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal Brøndby hoste op med 18,7 millioner kroner, hvis han efter sæsonen skal købes fri fra Bayer Leverkusen.

Pentz får nummer 1.

- Brøndby IF har et rigtig godt ry og omdømme for at udvikle fantastiske målmænd, hvor jo blandt andre Marvin Schwäbe, Frederik Rønnow og Lukas Hrádecký gør det fremragende i Bundesligaen, så da jeg hørte om Brøndby IF’s interesse, var jeg ikke i tvivl om, at det var helt rigtige, siger klubbens nye målmand.

Patrick Pentz har ikke spillet en førsteholdskamp siden september seneste år.

