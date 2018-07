Brøndby bekræfter russisk bud på spiller

I de seneste to sæsoner har Hjörtur Hermannsson været på kontrakt i Brøndby, og den islandske forsvarsspiller har spillet 71 kampe for Superliga-klubben, hvor han er meget værdsat.

Det kom til udtryk tidligere på måneden, da en unavngiven russisk klub viste stor interesse for Brøndby-spilleren og sågar afgav et bud på midterforsvareren.

Det islandske medie, Fótbolti.net, har fået historien bekræftet af Troels Bech, som fortæller, at klub og spiller i fællesskab blev enige om, at der ikke skulle foretages et klubskifte.

- Vi snakkede med Hjörtur om denne interesse, men vi besluttede i fællesskab, at det ikke var det rigtige tidspunkt eller sted for ham, siger Troels Bech.

Hjörtur Hermannsson var smigret over interessen fra den russiske klub, og han kunne fortælle, at det er en spændende liga, men at han lige nu fokuserer på at hjælpe Brøndby mod målsætningen om at blive dansk mester.

Hvis Hjörtur Hermannsson var taget til den russiske klub, ville han kunne have fået en langt højere løn, end den han tjener i Brøndby.

- Ja, han havde multipliceret sin løn. Vi var dog enige om, at det ville være bedst at udelade denne mulighed. Der kommer flere, fortæller forsvarsspillerens agent, Olafur Gardasson.

