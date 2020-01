Brøndby bekræfter: Wilczek rejser til Tyrkiet

Kamil Wilczek er tabt for Brøndby.

Brøndby er blevet enige med tyrkiske Göztepe om en aftale, der sender Brøndbys polske topscorer til den tyrkiske klub.

Polakken, der for fire år siden kom til klubben, er blevet Vestegnens yndling. Det er han, fordi han på de få år er blevet den mest scorende Brøndby-spiller i Superligaens historie.

Men nu er det farvel. Ikke et overraskende farvel, fordi fodbolddirektør Carsten V. Jensen allerede for to uger siden signalerede, at polakken fik løbepas, hvis der kunne opnås enighed med en klub.

Kamil Wilczek er rejst til tyrkiske Götzepe for at forhandle de personlige vilkår på plads, efter de to klubber er blevet enige om en aftale.

- Kamil har med sine præstationer for Brøndby IF gennem årene mere end nogen fortjent muligheden for et sportsligt og økonomisk eventyr. Kamil vil altid have plads i vores hjerter og historie. Hvis de sidste detaljer falder på plads, vil skiftet samtidig sikre en vigtig økonomisk kompensation, der kan reinvesteres, hvilket gør Kamils tid i Brøndby IF til et mønstereksempel på, hvordan vi sikrer klubbens udvikling fremadrettet, udtaler Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside

Der er tale om en handel, hvor Brøndby får i underkanten af 10 mio. kr. for Superligaens topscorer.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Jeg skylder alle i og omkring Brøndby IF en stor tak for, hvordan min familie og jeg er blevet behandlet i hele min tid i klubben, siger Kamil Wilczek blandt andet. Foto: Lars Poulsen.

Kamil Wilczek, der aktuelt er topscorer i Superligaen med 17 træffere, havde muligheden for et skifte i sommer, men det blev ikke til noget ved den lejlighed.

- Dette skifte blev dog aldrig til noget, og efterfølgende aftalte vi, at begge parter forberedte sig frem mod muligheden, hvis den skulle opstå igen. Kamil har på alle måder holdt sin del af aftalen med sine mange scoringer for Brøndby IF og ikke mindst i rollen som mentor og integrator for Samuel Mraz og vores øvrige talentfulde angribere, tilføjer Carsten V. Jensen.

Kamil Wilczek lignede ikke en topscorer, da han kom ind i starten af 2016. Han var uskarp og utrænet efter en længere skadeperiode. Men siden gik det kun én vej for polakken i Brøndby, hvor han de seneste to år er blevet kåret som Årets Spiller i klubben.

- Jeg skylder alle i og omkring Brøndby IF en stor tak for, hvordan min familie og jeg er blevet behandlet i hele min tid i klubben. Det betyder meget for mig, og jeg har ønsket at betale tilbage, hvilket betød, at jeg sidste vinter forlængede med klubben.

- Nu håber jeg, at de sidste detaljer falder på plads på mit besøg dernede. Det har været vigtigt for mig, at klubben bliver kompenseret, og jeg er taknemmelig for, at klubben giver mig og min familie muligheden for at tage på endnu et udlandseventyr. Sidst, men ikke mindst, så kan jeg kun bekræfte, hvad alle Brøndby fans siger; en gang Brøndby, altid Brøndby. Brøndby vil altid være i mit hjerte.

Kamil Wilczek opnåede 163 kampe og scorede 93 mål for Brøndby.

Kamil Wilczek Brøndby er blevet enig med den tyrkiske klub Göztepe S.K. om et salg af topscorer Kamil Wilczek. Her følger en blå bog om angriberen: Navn: Kamil Wilczek. Alder: 32 år (født 14. januar 1988). Nationalitet: Polsk. Tidligere klubber: * GKS Jastrzębie (2007-08). * Piast Gliwice (2009-10). * Zaglebie Lubin (2010-13). * Piast Gliwice (2013-15). * Carpi (2015-16). * Brøndby (2016-20). Landskampe/mål for Polen: 3/0. Kampe og mål i alt for Brøndby: 163/93. Superligakampe/mål: 124/71. Udvalgte meritter: * Årets spiller i Brøndby i 2018 og 2019. * Aktuel topscorer i Superligaen med 17 mål. Kilder: brondby.com og transfermarkt.com.

