Brøndby blev uvenner med bolden

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Lad bolden gøre arbejdet. Den bliver aldrig træt.

Den læresætning gjorde Brøndby på ingen måder brug af, da AGF var gæsterne i det målløse opgør, som var det første i mesterskabsslutspillet.

Hjemmeholdet sparkede i stedet for at spille. De slog lange bolde og offensiven var usammenhængende og uden dynamik og gennembrudskraft. Det blev 90 minutter uden Brøndby skabte én stor chance overfor AGF.

Og lige nu er det svært at se, hvem der skal score målene for Brøndby. Et blik på forårets målscorere bringer midtstopper Anthony Jung ind som målkongen med tre træffere.

Cheftræner Niels Frederiksen var bestemt ikke tilfreds med de offensive takter, han så fra sine spillere mod AGF.

- Defensivt er vi bestemt tilfredse. Men offensivt og vores spil med bolden var slet ikke godt nok. Vi har for lidt kvalitet og bevarer ikke et acceptabelt offensivt niveau, erkender Brøndby-træneren.

Michael Uhre blev skiftet ind. Men hverken ham, Simon Hedlund eller Jesper Lindstrøm viste målfarlighed mod AGF. Foto: Lars Poulsen.

Det største problem for Brøndby mod bronzerivalerne fra AGF var, at spillet med bolden på århusianernes banehalvdel blev meget uskarpt, uden dybdeløb og ikke med én eneste skudtrussel fra distancen.

- Vi må erkende, vi slet ikke var dygtige nok til at fastholde bolden på AGF’s banehalvdel, forklarer han.

Det er blot én uge siden, at Brøndby-træneren stod og gjorde klubben favoritter til bronzen. Nu er afstanden fem point til AGF med ni kampe igen. Ingen umulig mission, men favoritværdigheden er der ikke længere tvivl om. Den tilhører David Nielsens tropper, der jagter den første medalje i 23 år.

- Vi er det hold, der er tættest på AGF. Vi er stadig ambitiøse og fem point kan godt blive svære at hente. Men havde vi tabt mod dem, så havde det været helt umuligt, erkender Niels Frederiksen.

Han nægter at bruge vintersalgene af Hany Mukhtar, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser, som scorede 27 af 37 efterårsmål, som en undskyldning for offensiven lige nu halter gevaldigt på Vestegnen.

