Brøndby bliver hårdt ramt

Når Brøndby 27. september møder Horsens kl. 16.00 på Brøndby Stadion, må der samlet set kun lukkes 500 ind til kampen.

Det gælder både spillere, ledere, vagter, presse, fans og sponsorer.

Det er en konsekvens af tirsdagens pressemøde, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke har meddelt, at Superliga-aftalen for flere tilskuere på stadion er blevet suspenderet i hovedstadsområdet.

Brøndby-spillerne takkede fansene for støtte mod FC Nordsjælland, da holdet vendte 0-2 til 3-2. Næste hjemmekamp må der samlet kun lukkes 500 ind. Foto: Lars Poulsen.

Foreløbig gælder restriktionen frem til 1. oktober, og Brøndby er involveret i begge kampe, der rammes. Det andet opgør er søndagens rivalopgør i Parken mod FCK.

Regeringen har valgt at gribe ind, fordi smittetrykket i hovedstadsområdets kommuner er steget, og aktuelt er over de 20 pr. 100.000 indbyggere.

Hidtil har det været tilladt for Brøndby at lukke 7500-8000 ind til kampene på hjemmebane. Men på grund af de mange restriktioner har det også været en dårlig forretning for klubben, fordi der har været langt flere udgifter at tænke på. Det gælder blandt andet til vagter og rengøring på stadion.

Det lød som mange flere end de små 7000, da Sigurd Rosted scorede sejrsmålet i overtiden. Nu må Brøndby kun lukke 500 ind til hjemmekampen mod Horsens. Foto: Lars Poulsen.

Smittetrykket er for højt

Brøndby spillede enkelte kampe i starten af juni med 500 totalt på stadion. Nu skal klubben de kommende dage beslutte sig for, om der igen skal lukkes 170-175 fans ind samtidig med, at der bliver plads til 70-80 sponsorer på tribunerne.

Det kan også blive en mulighed at afvikle kampene uden tilskuere, fordi omkostningerne ved at lukke folk ind på tribunerne er store. Ikke kun for Brøndby men for alle klubberne.

Brøndby har solgt i niveauet 10.000 sæsonkort. De mange fans, der har investeret i et sæsonkort, skal skrive til klubben, når efteråret er slut og gøre opmærksom på, hvilke kampe de ikke har været til. Så har de mulighed for at få refunderet pengene.

- Vi er uforstående og ærgerlige over, at regeringen har valgt at pålægge os voldsomme tilskuerrestriktioner frem til 1.oktober.

- Superligaen udviklede i sommer en omfattende protokol for afvikling af superligakampe med de måske mest restriktive protokoller i det danske samfund, hvor vi blandt andet kan smittespore alle, der har været på stadion.

- Vi har fra myndighedernes side løbende modtaget ros for vores arbejde og vores fans og partners ageren, og man har kunnet iagttaget uge efter uge, at de nationale smittetal ikke er blevet påvirket afviklingen af kampe med tilskuere i Superligaen, siger Brøndbys direktør, Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

Brøndby må nøjes med 500 på stadion til næste hjemmekamp mod Horsens. Regeringen har indført restriktioner, der foreløbig gælder til 1. oktober. Foto: Lars Poulsen.

Symbolpolitik

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, håber ikke, at der er tale om ren symbolpolitik fra regeringens side med beslutningen om yderligere nedlukning. Han er i hvert fald dybt forundret.

- Jeg håber virkelig, det er fordi, man har en reel vurdering af nødvendigheden – og at det ikke er ren symbolpolitik, hvor man sanktionerer dem, der faktisk overholder, eksekverer og dokumenterer, at man kan overholde protokollerne, siger Claus Thomsen og understreger:

- Det her handler om rigtige arbejdspladser og rigtig økonomi, hvis man skulle være i tvivl om det.

