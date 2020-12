Brøndby bliver hjemme

Brøndby plejer at rejse en tur til udlandet for at træne i vintermånederne, mens fodboldbanerne i Danmark er dårlige på grund af vejret.

Sådan bliver det dog ikke i 2021, hvor optakten til forårssæsonen udelukkende kommer til at ske på dansk grund, oplyser Brøndby tirsdag.

Det skyldes regeringens seneste coronarestriktioner samt myndighedernes rejsevejledninger, fortæller fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

- Vi har vurderet, at på baggrund af de nuværende restriktioner, der desværre rækker et godt stykke ind i det nye år, afholder vi hele vores vinteropstart i Danmark.

- De lande, som før har været mulige destinationer for vores træningslejre, kategoriserer Statens Serum Institut i dag som 'karantænelande' grundet smitteudviklingen, og Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de lande.

- Derudover opfordrer myndighederne kraftigt at gå i selvisolation i 14 dage efter en rejse til et 'karantæneland', og enhver kan sige sig selv, at det ikke er foreneligt med en god træningsopstart, siger Carsten V. Jensen.

I stedet arbejder Brøndby på at afvikle tre træningskampe mod divisions- og superligaklubber.

- Planen er derfor nu, at spillerne kommer tilbage fra juleferie 5. januar, og frem mod vores første superligakamp, som spilles torsdag 4. februar, kommer vi til at spille tre træningskampe mod danske hold, siger fodbolddirektøren.

På denne side af nytår mangler Brøndby søndagens superligakamp hjemme mod Sønderjyske, udekampen mod Fremad Amager i pokalturneringen samt en superligakamp ude mod AC Horsens.

Brøndbys første officielle kamp i 2021 bliver ude mod FC Nordsjælland 4. februar.

