- Brøndby bliver mester inden for meget kort tid

Det var tæt på i 2009 og meget tæt på i 2018, men Brøndby har fortsat ikke vundet det danske mesterskab siden 2005.

Lige nu ligger de blågule på en delt førsteplads og det med spilletid til unge spillere som Jesper Lindstrøm, Morten Frendrup, Andreas Bruus, Anis Ben Slimane, Peter Bjur og Anton Skipper.

Jesper Lindstrøm er blandt de store Brøndby-profiler. Foto: Lars Poulsen

Klublegenden Bent 'Turbo' Christensen er transitionstræner i Brøndby, hvor han sørger for, at de unge spillere tager springet ind på førsteholdet og trives, og når han kigger på den nuværende talentgruppe, og hvad der er på vej nedefra, så puster han til optimismen.

- Hvis vi formår at få den her fremadrettethed i vores talentudvikling og holde fast på dem og holde fokus på det, så kan det godt være, at vi ikke bliver danmarksmestre næste år, men vi bliver det inden for meget, meget kort tid. Og jeg tror, at det bliver rigtig godt, siger Christensen i podcasten Brøndbylyd.

Brøndby tæt på guld i 2009 og 2018. Fotos: Lars Poulsen/Claus Bonnerup

Da Brøndby førte Superligaen med fire runder tilbage i 2009, var det med spillere som Samuel Holmén, Jan Kristiansen, Max von Schlebrügge, Stefan Gislason, Alexander Farnerud og Morten Duncan Rasmussen, der alle var købt for Kasi-millioner.

I 2018 førte man med to runder tilbage, og her var det millioner fra Jan Bech Andersen, der skaffede spillere som Hany Mukhtar, Simon Tibbling, Teemu Pukki og Kamil Wilczek.

- Vi er i en fase, hvor det med at få et fix med at købe spillere, det tror jeg vi alle sammen har fundet ud af, det går sgu ikke. Vi har haft masser inde og ude af denne her klub nu, der har postet penge i noget, men man kan ikke købe sig til det, siger Christensen i podcasten.

Han peger på, at der nu er kommet spillere op, der har været i klubben i mange år og har potentialet til at blive 'den nye Per Nielsen eller Kim Vilfort'.

Bent Christensen i slut-90'erne. Foto: Ritzau Scanpix

53-årige Bent Christensen nåede 215 kampe for Brøndby og var med til at vinde fem af klubbens 10 danske mesterskaber, men det var helt tilbage i 1987, 1988, 1990, 1991 og 1998.

