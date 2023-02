Brøndby bør straffe Slimane

To fremtrædende fodboldeksperter mener, at Brøndby bør statuere et eksempel, når der er tale om et slag i ansigtet fra Anis Ben Slimane mod Mathias Greve

Gik Anis Ben Slimane alt for langt, da han slog Mathias Greve og ramte ham i ansigtet efter tirsdagens interne træningskamp i Brøndby?

Det mener to fremtrædende fodboldeksperter, som Ekstra Bladet har talt med.

Både Morten Bruun, fodboldekspert på TV 2, og Francis Dickoh, fodboldekspert på DR, er af den klare opfattelse, at et slag i ansigtet ingen steder hører hjemme mellem to holdkammerater.

Anis Ben Slimane slog og ramte Mathias Greve efter tirsdagens interne træningskamp. To eksperter mener, at det bør føre til en straf. Foto: Lars Poulsen

Og det bør føre til en form for sanktion fra Brøndbys side mod Anis Ben Slimane. En sanktion i form af en bøde eller en karantæne.

Vi ser ganske ofte råb og hårde nærkampe på træningsbanen mellem holdkammerater, når adrenalinen pumper, men det hører trods alt til sjældenhederne, at det ender med et slag i ansigtet på en holdkammerat.

Episoden tirsdag på træningsbanen i Brøndby slog gnister, da Anis Ben Slimane gik ind i en glidende tackling på Mathias Greve. Det førte til, at de to holdkammerater røg i flæsket på hinanden, så flere holdkammerater måtte gå mellem dem.

Stridighederne fortsatte efter kampen, hvor det hele kulminerende, da Anis Ben Slimane slog Mathias Greve i ansigtet.

- Lad mig først understrege: Jeg har ikke set, hvad der præcist er sket. Men ud fra hvad jeg forstår, så tegner det ikke godt, siger Morten Bruun, fodboldekspert på TV 2, og uddyber:

- En holdkammerat, der slår en medspiller, er altså ikke noget, der sker hver dag.

- For mig at se er det en skærpende omstændighed, når man planter et slag i ansigtet på en holdkammerat, pointerer han.

Anis Ben Slimane ser ud til at være et stykke fra en plads på Brøndby-holdet her i starten af foråret.

Francis Dickoh, fodboldekspert på DR, mener, at sagen er speciel, fordi slaget mod Greve ikke faldt i kampens hede, men da det hele var overstået.

- For mig er det en anden type sag, når slaget mod holdkammeraten er sket efter slutfløjt. På det tidspunkt er man normalt faldet ned, men det var altså ikke tilfældet her.

- Når to holdkammerater råber ad hinanden, står ord mod ord, men et slag mod en holdkammerat er for mig noget helt, helt andet.

- Under normale omstændigheder vil sådan en handling udløse en sanktion. Almindeligvis i form af en karantæne. Det vil sende et signal om, at det accepterer vi ikke.

Morten Bruun, fodboldekspert på TV 2, mener, at Anis Ben Slimane bør sanktioneres. Foto: Joachim Ladefoged

Morten Bruun er helt på linje:

- Brøndby bør sende et signal til truppen. Det her går ikke, det finder vi os ikke i. Så det vil være rimeligt, hvis der kommer en sanktion. Enten i form af en bødestraf eller intern karantæne, siger Morten Bruun.

Luften skal renses helt

Fra sin aktive karriere i FC Nordsjælland husker fodboldeksperten Francis Dickoh en særlig episode, hvor der var en voldsom batalje mellem to holdkammerater - Søren Christensen og Nicki Bille.

Det var Nicki Bille, der var gået alt for langt med et overgreb mod sin holdkammerat.

- Nicki Bille fik en straf og blev i en periode sendt ned at træne med ungdomsholdene, men Søren Christensen havde svært ved at komme videre bagefter.

- Derfor er det helt afgørende i den slags situationer, at sagen bliver lukket, så man ikke oplever sprækker efter sådan en sag, der helt naturligt giver lidt rystelser i en spillertrup, siger Francis Dickoh.

Francis Dickoh mener, at Brøndby bør give Anis ben Slimane en form for straf, efter han har slået en medspiller. Foto: Jens Dresling

Efter tirsdagens episode meddelte Brøndby, at de to kamphaner har talt med cheftræner Jesper Sørensen. De har undskyldt og beklaget over for hinanden. Og nu er man videre.

Det betyder altså, at der ikke kommer nogen former for sanktioner fra Brøndby. Søndag får vi et fingerpeg om, hvorvidt Anis Ben Slimane bliver straffet, hvis han slet ikke er i kamptruppen til opgøret mod Horsens. Tirsdag spillede han på det 'forkerte' hold under træningskampen.

