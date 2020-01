Brøndby-bombe: Klar til at slippe deres superpolak

- Kamil har aftjent sin værnepligt hos os, så kommer der et tilbud, som er attraktivt for alle, ser vi seriøst på det, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen

Brøndby skal sandsynligvis til at forberede sig på en tid uden topscorer Kamil Wilczek.

Polakken, der scorede 17 mål i 18 efterårskampe, kan være på vej væk fra Vestegnen.

Wilczek, der er blevet et Brøndby-ikon, står med 71 superliga-træffere som klubbens mest scorende spiller i landets bedste fodboldrække.

Og det kan vise sig ikke at blive højere. Dukker der et attraktivt tilbud op her i januar for både Brøndby og Wilczek, så er han nok væk allerede inden månedens udgang.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er i hvert fald åben for at give Wilczek løbepas, hvis der dukker noget interessant op.

- Kamil har været en markant figur og gjort det fantastisk for Brøndby. Han fylder 32 år i denne måned og har aftjent sin værnepligt i klubben, siger Carsten V. Jensen.

Kamil Wilczek kan være på vej væk fra Brøndby. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen mener, han har aftjent sin værnepligt. Og kommer der et attraktivt tilbud, bliver han solgt, fastslår han. Foto: Lars Poulsen.

Stor værdi for os

Han uddyber:

- Hvis tingene spiller sammen, vil det være forkert at afvise et godt tilbud. Kamil er ved at nå den del i karrieren, hvor det er smartere at være under varmere himmelstrøg.

- Når det er sagt, så vil jeg også understrege, at vi ikke siger ja til hvad som helst. Kamil repræsenterer stor værdi for os på banen.

- Men det er jo en afvejning, hvor vi skal varetage Brøndbys interesser, men vi skal selvfølgelig også tænke på Kamil. Det vil være respektløst overfor Kamil, hvis vi ikke kigger på de tilbud, der eventuelt måtte dukke op, påpeger Carsten V. Jensen.

Han pointerer dog, at der aktuelt ikke ligger tilbud på hans bord med bud på Kamil Wilczek, der har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2021.

Kan få stor chance

Brøndby hentede sidste sommer Samuel Mraz på en lejeaftale i Empoli. Han er tiltænkt rollen som Wilczeks afløser og lejet frem til sommer med en købsoption på fem mio. kr.

- Mraz fik et par chancer i efteråret, men han skal også vise, om han er den permanente afløser for Kamil Wilczek, påpeger Carsten V. Jensen.

Kamil Wilczek kom til Brøndby i foråret 2016, hvor han blev hentet efter et mislykket ophold i italienske Carpi.

Siden har han udviklet sig til en markant profil på grønsværen. Og der har også været bud efter ham.

Sidste sommer var der interesse fra tyrkiske Besiktas. Det har Wilczek bekræftet overfor polske medier, men det endte aldrig med konkrete forhandlinger og et bud til Brøndby.

Nu ligner det et farvel til polakken allerede i januar, hvis altså et par udenlandske klubber begynder at studere topscorerlisten i Superligaen.

