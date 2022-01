Brøndby-bomber kan score 40 mio. på USA-eventyr

Tiden er kommet til afsked.

Uhret skal sættes i stå på Vetsgenen.

Efter en smuttur til Philadelphia er Mikael Uhre nu tilbage i Danmark for et kort visit.

Lægetjekket og de personlige betingelser i Mikael Uhres aftale er faldet på plads.

Brøndby-bomberen er overens med Philadephia Union om en aftale, der løber tre år - med option for en fjerde sæson.

Det betyder, at Mikael Uhre kan se frem til karrierens helt store jackpot. Omkring 40 mio. kr. - før skat ligger og venter hvis kontrakten løber samtlige fire år.

Dermed vil Mikael Uhre årligt komme til at tjene mere, end han har gjort gennem tre et halvt år i Brøndby.

Se der, Niels... vi får altså brug for en ny til at score målene. Foto: Jens Dresling

Forventningerne går mod, at Mikael Uhre vil tage sig tid til at kigge forbi Brøndby-vennerne og tage endelig afsked inden turen går til det nye eventyr hos Philadelphia Union.

I MLS-klubben bliver Mikael Uhre hentet ind som en 'designated player.' Det betyder at han har særstatus i forhold til det firkantede lønsystem overthere.

Populært kaldes det også 'Beckham-reglen' efter David Beckham, og det giver klubber muligheder for at betale transfersummer for at hente spillere ind.

David Beckhams aftale med LA Galaxy førte til en regel, som gav MLS-klubberne mulighed for at hente spillere fra andre ligaer. Foto: Wilfredo Lee/AP

Philadelphia Union betaler ifølge Ekstra Bladets oplysninger 18,5 mio. kr., hvilket ligger en anelse under de 20 mio. kr. som i første omgang blev nævnt som overgangssummen.

Dertil kommer visse bonusser i aftalen, som kan bringe handlen op i nærheden af 25 mio. kr. for Brøndby.

Efter to skarpe sæsoner foran mål skortede det ikke på interesse for Mikael Uhre, der valgte at tage springet til USA fremfor at blive i Europa.

Serie A-klubben Venezia bar blandt bejlerne, som Mikael Uhre fravalgte.