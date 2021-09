Brøndby-bomber klar til at rejse

I sidste sæson brændte han Superligaen af. Han blev topscorer med 19 træffere, men alligevel er han stadig i Brøndby.

Og mens Brøndby har været på slingrekurs i den nye sæson, så har én ting været sikker – Mikael Uhre har fortsat sin stabile målstime.

Han har næsten scoret halvdelen af Brøndbys mål i denne sæson. Seks af 13.

Mod AaB var det ham, der vendte 0-1 til 2-1 sejr med to træffere efter pausen.

Nu er han – sammen med Pep Biel – superligatopscorer med seks træffere.

- Det har taget mig tid at komme op som stabil målscorer. Når det er sagt, så havde jeg faktisk forventet, at jeg ville fortsætte med at score mål også i denne sæson, siger Mikael Uhre.

Mikael Uhre har holdt topniveauet fra sidste sæson. To scoringer mod AaB sikrede sejren. Foto: Lars Poulsen.

Men et udlandsskifte blev det ikke til i sommerens vindue.

Der var muligheder, men tilsyneladende ikke så attraktive, så han ville slå til. Og så er der også en anden og nok så væsentlig part: Brøndby.

- Den sportslige udfordring er vigtigere for mig end det økonomiske. I sommer var hele pakken ikke som den skulle være. De økonomiske vilkår var måske attraktive, men jeg havde håbet på en bedre sportslig mulighed, forklarer Mikael Uhre om ét af de tilbud, der var i sommerens transfervindue.

En peptalk i pausen hjalp Brøndby på sporet mod AaB. Foto: Lars Poulsen.

Han har kontraktudløb med udgangen af 2022. Torsdag fylder han 27, så det skal snart være, hvis han skal til udlandet.

- Jeg ønsker at prøve mig af i udlandet. Og det er snart ved at være tid til det, siger Mikael Uhre, der aktuelt ikke er i forhandlinger med Brøndby om en forlængelse af den nuværende aftale.

- Jeg holder fokus på Brøndby og forsøger at undgå for meget støj om alle de ting, der sker rundt om mig, påpeger han.

Selv om drømmen er et skifte meget snart, vil han ikke afvise, at en forlængelse kan komme på tale.

Simon Hedlund lagde op, da Mikael Uhre scorede sejrsmålet. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er glad for at være i Brøndby, er et stort familiemenneske. Min kone er også meget glad for at være her, og vi skal snart have en datter. Familien betyder meget for mig, påpeger Mikael Uhre.

Brøndby-topscoreren og holdkammeraterne sled før pausen mod AaB med at finde løsningerne i en kamp, hvor gæsterne ofte havde et fem mandsforsvar.

- Det er meget svært at spille mod hold, der stiller sig langt tilbage med fem mand i bagkæden. Vi har arbejdet på at få flere redskaber i værktøjskassen.

- Jeg synes, det er en fornøjelse, at vi bliver ved med at kæmpe og ikke mindst bevare troen mod AaB.

For Niels Frederiksen var det en lettelse, at Brøndby fik sæsonens blot anden sejr og nu har kontakt til top-6.

- Vi har haft en dårlig sæsonstart, hvor vi har vundet for få kampe. Vi har ikke ramt vores topniveau så ofte, som vi kunne ønske os. Det kæmper vi for. Sejren over AaB var et godt skridt på vejen.

- Vi vandt også over FCM, men så gik der lang tid, før vi vandt i dag. Det skal ikke blive en sovepude. Vi er slet ikke tilfredse.