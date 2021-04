Brøndby-bomber skuffet

Mikael Uhre kiksede Brøndbys to bedste muligheder, da FC Midtjylland slog Brøndby for tredje gang i sæsonen

Det er en uge siden, at uret blev stillet frem til sommertid, men det gjorde ikke Uhre mere varm i afslutningerne på MCH Arena.

For anden gang på fem uger brændte Brøndbys topscorer løs på MCH Arena, og så tabte Brøndby atter 1-0 på heden.

- På sin vis er det fede kampe. Der er intensitet og nerve… jeg er bare træt af resultaterne, sukkede Mikael Uhre, hvor viserne åbenbart passede bedre, da der var vintertid..

- VI er ikke skarpe nok i dag. Vi slipper markeringen én gang og bag efter rammer vi både underkanten af overliggeren, og vi har optræk til nogle gode chancer, sagde han.

- Jeg har selv en mulighed, hvor jeg skal spille Jesper Lindstrøm helt fri, men jeg mister lige et skridt. Det er pisseærgerligt, sagde Brøndby-angriberen som i slutfasen ramte underkanten af overliggeren.

- Jeg kan ikke se, hvad jeg kan gøre anderledes på den chance, hvor jeg sparker højt. Den rammer uheldigvis underkanten af overliggeren og springer ud, sagde Mikael Uhre.

Brøndby-træner Niels Frederiksen følte atter, at Brøndby havde matchet rivalerne i toppen uden at få det fornødne ud af det.

- Det er lidt som de to seneste kampem vi har mødt dem. Jeg synes som minimum, at vi er på niveau, men vi får ikke noget med. Det er vi skuffede over, sagde han.

- Det er svært at argumentere for, at FC Midtjylland skulle være det bedste hold. De har bolden 30 procent af tiden og har færrest afslutninger.

- De havde skarpheden i én situation og vi havde ikke skarpheden på tre-fire muligheder.

- Det er ikke sikkert, at det er hundrede procent tilfældigt, at det er sådan. Vi skal være i de kampe, og vi har ikke været skarpe nok i de tre kampe vi har mødt dem. Det ærgrer vi os over, sagde Niels Frederiksen og sigtede efter næste kamp.

- Nu må vi slå FCK på søndag, smilede han og glædede sig så over, at Brøndby netop har krammet på løverne denne sæson.

