Brøndby-bombers agent: Derfor blev han trods eksotiske tilbud

Pawel Zimonczyk er med egne ord ikke den type agent, der bryder sig om at snakke så meget.

Men den polske fodboldkøbmand gør undtagelse, da Ekstra Bladet fanger ham for at høre til Kamil Wilczeks kontraktforlængelse med Brøndby.

Den 30-årige polske bombers kontrakt stod til at udløbe efter sæsonen, men fredag offentliggjorde klubben fra Vestegnen, at den havde forlænget med Wilczek frem til sommeren 2021.

- Beslutningen om at underskrive en ny kontrakt viser, at Brøndby og Kamil er glade for hinanden og vil kæmpe for trofæer sammen i fremtiden. Jeg tror, at det er forklaring nok på forlængelsen, siger Pawel Zimonczyk.

Havde Kamil Wilczek ikke forlænget sin aftale, havde han kunnet forhandle frit med andre klubber efter nytår.

Og som Ekstra Bladet tidligere kunne fortælle, har der været andre klubber inde i billedet - blandt andet fra Sydkorea, Tyrkiet og den næstbedste række i Kina.

Den polske agent sætter ikke navn på, men bekræfter dog, at Brøndby ikke var den eneste klub, der var klar med et tilbud til angriberen, der foreløbig står noteret for 13 Superliga-mål i denne sæson og hele 25 i kalenderåret 2018:

- Kamil har i de seneste år vist sine store kvaliteter. Og med det målsnit, som han har, er det helt normalt, at det var interesse fra andre klubber.

Kamil Wilczek bliver med sin nye kontrakt blandt de lønførende spillere i Brøndby, men har også været blandt klubbens absolut bedste - hvis ikke den bedste - i 2018.

Blandt andet stod han for to mål i pokalfinalen mod Silkeborg, da klubben fra Vestegnen hentede det første trofæ i ti år.

Kamil Wilczek starter 2019 med to karantænedage efter det røde kort, som Fodboldens Disciplinærinstans tildelte ham for albuesvinget mod Vejles Kerim Memija.

Dermed går polakken glip af kampene mod FC Nordsjælland og Esbjerg.

