Brøndby-boost: Tre år mere til stjernen

Brøndby holder fast i midtbanespilleren Josip Radosévic de kommende fire år.

Superligaklubben oplyser fredag, at kroatens kontrakt er forlænget frem til sommeren 2025. Den hidtidige aftale havde udløb til næste sommer.

Sportsdirektør Carsten V. Jensen kalder Radosévic en afgørende faktor for, at Brøndby i sidste sæson vandt det danske mesterskab.

- Josip er en af rollemodellerne i vores trup, som altid går forrest, hvilket han trives med, og derudover har Josip og hans familie det rigtig godt i Danmark.

- Derfor har både vi og Josip haft et ønske om at forlænge aftalen, siger Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

27-årige Josip Radosévic fortæller, at han har udviklet sig meget, siden han for tre år siden kom til Brøndby. Samtidig tager han i dag et langt større ansvar, end da han kom til klubben.

- Tidligt i min karriere kiggede jeg meget indad, men med den rolle jeg har i dag i Brøndby, så har jeg lige så meget fokus på, hvordan vi som hold udvikler os.

- I denne sæson har vi haft marginalerne lidt imod os, men med hårdt arbejde og fokus skal sejrene og pointene nok komme, siger han.

Brøndby er efter fem spillerunder placeret i bunden af Superligaen med blot tre point. Lørdag møder holdet på udebane OB.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).