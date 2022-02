Brøndby-boss: - Alt for risikabelt at satse på det

- Vi skal have flere målscorere, så vi får en sundere fordeling af vores mål, siger Niels Frederiksen, der har sagt farvel til 44 procent af efterårets mål med salget af Uhre

Han scorede 11 af 25 mål i efteråret og har været den mest afgørende spiller for Brøndby de seneste sæsoner.

Nu starter Brøndby-livet efter topscorer Mikael Uhres farvel. En ny tid, hvor Brøndby skal forsøge at genopfinde den nye målkonge.

Det gik meget godt for to år siden, da topscorer Kamil Wilczek blev solgt, og Mikael Uhre stod klar til at fastholde den stabile målkvote.

Men sådan er forventningen ikke til fremtiden.

Brøndby har ikke en afløser klar for Mikael Uhre.

- Der dukker ikke bare en ny Mikael Uhre op hos os. Det vil være alt for risikabelt at satse på det, forklarer cheftræner Niels Frederiksen, der uddyber:

- Vi forventer slet ikke, vi kan afløse Mikael Uhre én til én. Der dukker ikke en målscorer op hos os, der scorer 12 mål i de 15 kampe i foråret. Det handler om, at vi skal løfte udfordringen som kollektiv.

- Vores vigtigste opgave er at fordele vores mål på flere spillere. Det kan vi gøre, hvis vi laver små justeringer, så flere bringes i spil til at score målene.

- Det kan nemlig være lidt farligt og usundt, at én spiller scorer så mange mål, fordi du bliver meget afhængig af én målscorer, pointerer Niels Frederiksen.

På trods af salgene af Mikael Uhre og Morten Frendrup går Brøndby ind i et forår fuld af optimisme, fordi afsættet er stærkt.

Brøndby sluttede efteråret med seks sejre i træk. De sidste 11 runder lavede de et pointsnit på 2,3 og var hele seks point foran FC Midtjylland, der var næstbedste mandskab.

- På den korte bane er vi ikke styrket med salget af to profiler. Men spørg mig om fire-fem kampe, så har jeg lettere ved at svare på, om vi er kommet styrket ud på den anden side, påpeger Brøndby-træneren.

Niels Frederiksen har ikke brugt mange ressourcer på at følge den livlige aktivitet hos konkurrenterne i FC Midtjylland og FC København.

- Som udgangspunkt er jeg ligeglad med, hvad de foretager sig. Det er jo alligevel noget, jeg hverken kan påvirke eller har indflydelse på.

- Jeg er nødt til at fokusere på os selv. Og vi er tilfredse med vores transfervindue, siger Brøndby-træneren, der håber, at de blågule kan forsvare tredjepladsen i forårets 15 kampe.

Når spørgsmålet kommer til, om han forventer Brøndby kan indhente de fem point, der er til FC Midtjylland på førstepladsen, svarer han med et skævt smil på læben:

- Hvis vi genvinder guldet, vild et være en større overraskelse end i sidste sæson. Specielt fordi vi har skiftet ud på vigtige positioner.

- Vores målsætning er top-3 med udsving. Sidste år spillede vi over målet, andre år præsterer vi under. Overordnet har vi en ambition om at spille europæisk efter sommerferien, pointerer han.