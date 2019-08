Brøndby-boss bekræfter transfer-mål

Se også: Historisk triumf: AGF ydmyger Brøndby

Johan Larsson er klubløs efter afskeden med franske Guingamp. Et håbløst ophold hos den franske nedrykker sluttede efter blot en halv sæson. Nu er han gratis og i en alder af 29 leder han efter en ny arbejdsgiver.

AGF er ikke et tema, men det er Brøndby.

- Johan Larsson skal være et tema. Det er han, fordi han er tidligere anfører hos os og ikke har underskrevet en ny kontrakt. Men det er ikke det samme som at sige, at vi er i dialog og vi laver en aftale, forklarer fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Han uddyber:

- Men det vil være dumt at mig at sige, at det ikke er aktuelt i forhold til Johan Larsson, fastslår Carsten V. Jensen, der holder kortene tæt til kroppen, når spørgsmålet så handler om han så agter at lave en aftale med den 29-årige svensker.

Johan Larsson er et tema hos fodbolddirektør Carsten V. Jensen, men det betyder ikke, at han med sikkerhed laver en kontrakt med ham. Foto: Jens Dresling.

Husker du Superliga-legenden Peter Madsen? Her er han i dag

Sker det, skal der i hvert fald noget ud. Nu blev Kevin Mensah skadet og det kan være en udfordring, men ellers kan Jens Martin Gammelby stå for tur for en udlejning, så han kan få mere spilletid.

Søndag afviste Carsten V. Jensen, at der er aktuel interesse for Gammelby.

Forvent ikke store transfers

Carsten V. Jensen slår fast, at Brøndby-fans ikke skal forvente store transfers ind ad døren på Brøndby Stadion de kommende dage hen mod lukningen af vinduet næste mandag.

- Der kommer til at ske ændringer, men forvente ikke store transfer ind hos os.

- Vi skal ikke fokusere på at bruge penge, men i stedet have fokus på at bringe tingene i balance, påpeger han.

Der kommer kun en ny stopper til Brøndby, hvis Paulus Arajuuri forsvinder inden vinduet lukker.

- Er Paulus her, når vinduet er lukket 2. september, så kommer der ikke en ny mand til os, fastslår han.

Paulus Arajuuri var i løbet af sidste uge et smut på Cypern for at se på forholdene i en klub.

Ante Erceg og Besar Halimi forventes at forsvinde i løbet af den kommende uge. Hidtil har Brøndby altså ikke fundet klubber til de to vellønnede spillere.

