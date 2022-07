Brøndby-boss efterlyser topspillere

Niels Frederiksen har aldrig beklaget sig eller brokket sig over de spillere, han har haft til rådighed gennem sine tre år i Brøndby.

Men tag ikke fejl. Cheftræneren har klare ønsker til, hvordan Brøndby i den kommende sæson kan konkurrere om en af de tre øverste pladser i Superligaen.

Der skal i hvert fald nyt, erfarent blod ind i truppen, hvis det står til Niels Frederiksen.

Foto: Lars Poulsen.

- Over de seneste år har vi mistet store profiler i Brøndby. Vores prioritet har primært været at satse på talent og potentiale.

- Når jeg ser på vores trup, synes jeg godt, vi kan mangle nogle performancespillere (læs topspillere, red.). Det håber jeg, vi får ind, inden transfervinduet lukker. For det handler om at gøre vores trup stærkere, siger cheftræner Niels Frederiksen til Ekstra Bladet.

Brøndby kommer til at starte sæsonen uden tre potentielle startere: Kevin Mensah er langtidsskadet, Andreas Maxsø er ude i tre måneder og angriberen Carl Björk er ude yderligere fem-syv uger.

- Selvfølgelig er det et stort slag for os at undvære både anfører og viceanfører, men andre må steppe op i den situation, vi er havnet i.

- Skader er en del af fodbolden, og vi skal kunne klare os uden Maxsø, selv om han er en stor leder for os på og uden for banen, pointerer Niels Frederiksen.

Foto: Lars Poulsen.

Brøndby har forberedt sig med fire træningskampe, hvor holdet kun har vundet over Lyngby.

De har spillet uafgjort mod Hvidovre og tabt til AGF og Hansa Rostock. I starten af ugen spillede et reservehold mod Fremad Amager, hvor de vandt 2-0.

- Vi har trænet godt, spillerne har set fine ud på træningsbanen og strukturelt har vi haft en rigtig fin forberedelse.

- Når det er sagt, så har jeg ikke været imponeret over vores præstationer i træningskampene.

- Vi har ikke spillet særlig godt, og vi har slet ikke været dygtige nok til at skabe chancer, siger Niels Frederiksen.

Foto: Lars Poulsen.

Han har endnu ikke afgjort, om det bliver Mads Hermansen eller Josip Radosevic, der overtager anførerbindet i søndagens sæsonpremiere mod AGF på Brøndby Stadion.

