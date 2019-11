Brøndby-boss erkender: - Det holder ikke for evigt

Jens Martin Gammelby ligner en færdig mand i Brøndby IF.

Den 24-årige højre back, som Brøndby IF hentede for et større millionbeløb i Silkeborg IF i sommeren 2018, har aldrig fået sit gennembrud på den københavnske Vestegn, og aktuelt er både Johan Larsson og Kevin Mensah foran ham i køen.

Jens Martin Gammelby har blot fået spilletid i fem Superliga-kampe i denne sæson, og han har slet ikke være med i truppen i de seneste fire kampe. Det kan meget vel trække op til en skilsmisse i januars transfervindue.

- Det er rigtigt, at vi har tre til pladsen i højre side lige nu. Der er ser det ud til, at han er treer. Vi må se på det igen, når vi kommer frem til transfervinduet. Det holder ikke for evigt, siger fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen, til Midtjyllands Avis.

Jens Martin Gammelby har kontrakt med Brøndby IF frem til sommeren 2023.

Jens Martin Gammelby har slet ikke fået tingene til at fungere siden skiftet fra Silkeborg. Foto: Jens Dresling

